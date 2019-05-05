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Google Express, hem Android hem de iOS kullanıcılarının çok sayıda mağazadan çevrimiçi alışveriş yapmalarını ve satın aldıkları ürünün kendilerine gönderilmesini sağlar. İlk kez kullananlar, MAYSAVE19 ödeme kodunu kullanarak faturalarından %20 (20 dolara kadar) indirim alabiliyorlar. Son zamanlarda Google Express’te bazı değişiklikler yapıldı.

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Google Amazon'a Rakip Olmak İçin Adım Atıyor

Ocak ayında Walmart gizemli bir şekilde kayboldu ve bu durum Target'ı en büyük mağaza haline getirdi. Bir Google hesabınız varsa, ödeme ve gönderim bilgileriniz zaten kullanıma hazır demektir. Uygulama bir satın alma işlemi yapmadan önce birden fazla mağazada fiyatları karşılaştırmanızı ve hızlı bir şekilde ödeme yapmanızı sağlıyor. Express zaten Google Asistan ile çalışıyor ve kullanıcıların sesli komutları kullanarak alışveriş yapmasına izin veriyor.

Bilgiye göre Google, uygulamaya hızla daha fazla satıcı ekleyerek ve YouTube entegrasyonunu artırarak Amazon’a meydan okumayı planlıyor. Ayrıca, alışveriş merkezindeki Google web araması özelliği için zaten kullanılan bir ad olan Google Express’i Google Alışveriş / Google Shopping olarak yeniden adlandırması bekleniyor. Şirketin halihazırda Alışveriş adında bir hizmeti olduğundan uygulamasını bu arama sonuçlarına ekleme ihtimali bulunuyor.

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YouTube entegrasyonu söz konusu olduğunda ise Google bazı YouTube videolarının altında ürün önerileri listelemeyi planlıyor. Şu anda bu öneriler Amazon gibi diğer çevrimiçi perakendecilerin sitelerine açılan bağlantılardan oluşuyor. YouTube'da gelecekteki alışveriş önerileri yeni adıyla, Google Alışveriş sayfasına açılabilir.

Google Express şemsiyesi altında bulacağınız mağazalardan bazıları Costco, Overstock, Best Buy, Google Store ve 1-800 Flowers olarak sıralanıyor. Hizmet hiçbir zaman Türkiye'ye açılmadı. Ancak yeni isimlendirme ile durum değişebilir.

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