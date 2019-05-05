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Samsung Galaxy S10 ve LG G8 ThinQ modellerinin her ikisi de Qualcomm’un Snapdragon 855'ini kullanıyor. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun da bu çipi içermesi bekleniyor. Ancak bugün OnePlus tarafından duyurulduğu üzere, yeni amiral gemisi akıllı telefonlar Samsung ve LG gibi rakip amiral gemilerinden belirgin şekilde daha hızlı olacak. Peki neden? UFS 3.0 nedeniyle.

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OnePlus 7/7 Pro En Hızlı Akıllı Telefon Olacak

Universal Flash Storage (UFS) standardının en son sürümü ilk olarak 2018'in başlarında duyuruldu. Şu anda kullanılan amiral gemisi cihazlarında kullanılan UFS 2.1 standardının bellek bant genişliğinin iki katına çıkaracağını vaat etti. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir, ancak günlük performans açısından uygulamaların daha hızlı açılacağı, dosyalara erişimin daha hızlı olacağı ve oyunların yüklenmesinin daha uzun sürmeyeceği anlamına gelir. UFS 3.0'lı telefonların açılışı da daha hızlı olacak ve daha büyük görüntü ve video dosyalarını kolaylıkla çalıştırabilecekler.

UFS 3.0 depolama alanına sahip ilk akıllı telefonlar başlangıçta Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e olacağı söylendi. Ancak bu söylentinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Samsung 26 Nisan'da çıkış yapacağını söylediği Galaxy Fold'u ertelemeseydi dünyanın ilk UFS 3.0'ı akıllı telefonu olabilirdi.

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Sonuçta, Samsung Galaxy Fold ile ilgili bazı sorunlarla karşılaştı ve lansmanını süresiz olarak ertelemeye karar verdi. Bu, 14 Mayıs'a gelindiğinde OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun dünyada UFS 3.0'a sahip ilk ve tek akıllı telefon olacağı ve böylece rakip cihazlardan önemli ölçüde daha hızlı hale geleceği anlamına geliyor.

Henüz duymadıysanız OnePlus 7 serisi, 14 Mayıs'ta yapılacak bir etkinlikte resmen ilan edilecek. Normal OnePlus 7, OnePlus 6T'nin yükseltilmiş bir sürümü gibi davranırken, OnePlus 7 Pro 90Hz Fluid AMOLED ekran ve bazı bölgelerde 5G desteği ile gelecek. Sızıntıya göre ikinci model üstten açılan bir selfie kamera ile arkada üçlü kamera kurulumunu destekleyecek.

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