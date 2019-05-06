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Apple bu yıl WWDC'si sırasında büyük duyurular için hazırlanıyor. Bilginin kaynağı genellikle bu konuyla ilgilenen bir isim (Bloomberg) ve bu yüzden inanmak için iyi bir nedenimiz var. Mac bilgisayarlarda çalışan iPad uygulamaları ve iOS'e karanlık modu eklenmesi ilk dikkat çekenler arasında.

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Apple iOS 13 ve MacOS İçin Büyük Yazılım Değişiklikleri

iOS ile başlarsak en heyecan verici gelişmelerden bazıları yerel karanlık modu ya da diğer adıyla Dark Mode oluyor. iPhone X'in piyasaya sürülmesinden bu yana – bir OLED ekran paneli olan ilk iPhone oldu – arayüz anlamında bir karanlık moda olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Şirket ayrıca, genellikle navigasyon, yapılacaklar listesi, sağlık vb. gibi üçüncü taraf uygulamaların genellikle daha iyi ele aldığı bazı servislerini geliştirmek istiyor.

Sağlık, Anımsatıcılar ve Haritalar uygulamaları Apple'ın App Store'undaki alternatiflerle daha iyi rekabet edebilmek için önemli iyileştirmeler alacak ve yeni özellikler eklenecek. Bunların ne olduğu detaylarıyla bilinmiyor ancak heyecan verici olduğu belirtilmiş.

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App Store'dan bahsetmişken Apple'ın popüler uygulama mağazasının WatchOS'te de görünmesi bekleniyor. Kullanıcılar nihayet iPhone telefonlarını kullanmak zorunda kalmadan sadece Apple Watch saatleri üzerinden diledikleri uygulamaları indirebilecek. Kısacası uygulamaları doğrudan akıllı saatelere yüklemek mümkün oluyor.

MacOS'e gelince bazı iPad uygulamaları yavaş yavaş Mac'lerde çalışabilir olacak. Yani MacBook'unuzda artık bazı iOS uygulamalarını çalıştırabileceğiniz anlamına gelmesi bekleniyor. Hangi uygulamaların ekleneceği bilinmiyor ancak ilgi çekici olduğu ortada. Microsoft buna benzer bir hamle yapmıştı ve Windows Phone'lar için sunulan oyun ve uygulamalar Windows'larda çalışıyordu.

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