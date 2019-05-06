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Spotify, bu haftanın başlarında belirttiği gibi ses teknolojisine olan yatırımını artırıyor. Yayın hizmeti, dinleyiciyi reklamın içeriğiyle ilgili sesli komut vermeye iten sesli reklamları başlattığını duyurdu. Şirket, başlangıçta, sesli reklamların, dinleyicileri özel bir Spotify çalma listesine veya bir podcast'e yönlendireceğini söylüyor.

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Spotify'dan Sesli Komutla Geçilen Reklamlar Geliyor

Test edilen ilk sesli reklamların bazıları Unilever’in Ax ve Spotify Studios’undan geliyor. Bugün başlayan bir reklam, kullanıcıları Spotify Original podcast, Stay Free: Clash of The Story'ye yönlendirecek. Bir diğeri, bu ayın sonunda Unilever Axe reklam kampanyasıyla ilgili Spotify'da marka odaklı bir oynatma listesine götürecek.

Şimdilik, Spotify yalnızca kendi hizmetindeki içeriğin tanıtımına odaklanmış durumda; uygulamasının dışında hiçbir şey yapmıyor.

Bu sesli reklamlar, yalnızca test süresince ABD’deki Spotify’ın ücretsiz mobil dinleyicilerine ve Spotify’ın ses kontrollerini etkinleştirmiş olanların kullanımına sunulacak. Bunlar, dinleyicinin Spotify’ın uygulama içi ses yardımcısı teknolojisini müzik ve podcast'leri aramak için kullandığı durumlarda geçerli olacak.

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Kullanıcılar, tercih ettikleri takdirde, "Sesle Etkinleşen Reklamlar" altındaki sesli reklamlardan vazgeçmeyi seçebilirler. (Bu ayarı bulmayı kolaylaştırmak için "Reklam Ayarlarını Yönet" düğmesi de reklamda görüntülenir. Dinleyiciler, mobil cihazın Ayarlarında mikrofon erişimini tamamen devre dışı bırakmayı da seçebilir.

Reklam yayınlandığında, kullanıcıları “Şimdi Oynat” diyerek içeriği kontrol etmeleri ve dinleyiciye yanıt vermesi için zaman ayırması teşvik edilir. Kullanıcı “Play Now” / "Şimdi Oynat" dışında herhangi bir şey söylerse, bir ses duyulur ve mikrofon kapanır. Müzik daha sonra her zamanki gibi devam eder.

Spotify CEO'su bu yeni özelliğin kullanıcıların "ekran bilincini" de artıracağını söylüyor.

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