REKLAMLAR

YouTube hafta sonu boyunca orijinal içerik stratejisini değiştirdiğini ve şu anda aylık abonelik yoluyla erişilebilen tüm orijinal programlarını tamamen ücretsiz olarak sunmaya başlayacağını duyurdu.

REKLAMLAR

Tüm YouTube Premium Gösterileri Ücretsiz Oluyor

Duyuruda, tüm yeni YouTube Orijinal serilerinin yanı sıra özel programların da yakında dünya çapındaki müşteriler için ücretsiz olacağını ancak reklamlarla ve sınırlı bir süre boyunca izlenebileceği belirtildi. Bunların arasında, YouTube'un piyasaya sürülmesinden yalnızca beş ay sonra 50 milyondan fazla görüntü alan Cobra Kai bulunuyor. Cobra Kai YouTube premium original show'u olarak biliniyor.

İşleri daha da heyecanlandırmak için YouTube, ikinci sezonun bir hafta önce piyasaya sürülmesine rağmen, Cobra Kai'ye üçüncü sezon sözleşme yenilemesi verdiğini açıkladı. Parrot Analytics’e göre, şu anda dünyanın en çok rağbet gören dijital orijinal dizisi olan Cobra Kai, YouTube için para kazanma konusunda büyük bir fırsat.

Açıkçası, tüm YouTube Premium içeriği herkese ücretsiz olarak sunulmayacak, ancak ABD merkezli şirket, 12 dolar / aylık hizmetine özel bazı programların sınırlı bir süre için herkese açık olacağını açıkladı.

REKLAMLAR

İlk premium orijinal içerik olan Cobra Kai'nin ilk sezonu 29 Ağustos – 11 Eylül arasında dünya genelinde ücretsiz olacak ve ikinci sezon 11 Eylül'de bütün kullanıcılara açıklanacak.

Kobra Kai, ücretsiz, reklam destekli içerik olarak sunulan tek premium orijinal serisi değil. Öünkü YouTube diğer premium orijinallerle ilgili daha fazla duyurunun önümüzdeki aylarda yayınlanacağını doğruladı. YouTube Premium Türkiye'de sunulmuyor ancak kullanıcılar burada yayınlanan programları başka mecralarda izlemenin yolların buluyorlar.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum