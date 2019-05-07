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En az bir ya da iki akıllı telefon oyunu denemeyen birini bulmak zor. Mobil oyunlar son birkaç yıldır popülaritesini artırdı ancak büyük stüdyoların üretmediği o diğer harika oyunları nasıl buluyorsunuz? Eh, bunlar biraz arkada kalırlar ve çoğu zaman dikkat çekmezler. Neyse ki biraz araştırmayla bunlardan bazılarına rastlayabilirsiniz. İşte az bilinen çok iyi telefon oyunları.

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Çok Az Kişinin Bildiği En İyi Telefon Oyunları

Match Land

Klasik üçlü eşleştirme oyunu gibidir ancak daha farklı bir şeyler arayanlar için harikadır. Match Land benzersiz ve zorlu RPG sistemine sahip. Üçlü eşleştirmeler yaparak canavarları yakalar ve değerli paralar kazanmak için onlara köylülere lezzetli lezzetler sunarsınız.

Match Land'te oyuncular beş farklı renkten kahramanlardan oluşan bir ekip oluşturur. Seçilen kahramanlar, siz üçlü eşleştirme yaptıkça dalgalar halinde gelen canavarlara saldırır. Oyunculardan zaman dolmadan önce olabildiğince çok sayıda eşleştirme yapması beklenir. Oyunun zorlaştığı nokta burasıdır.

Domino Drop

Amacınız benzer renkli taşları birbiriyle eşleştirmektir. Bir domino'nun yarısı ortadan kalktığında ve diğer yarının altında hiçbir şey olmadığında, bu parça aşağı düşer. Parçaları doğru hizalarsanız bu zorlu durumu en iyi şekilde aşarsınız.

Kulağa basit gelebilir. Ancak kutu dolmaya başladığında ve o eşleşmeyen dominoyu düşürmeniz gerektiğinde, her şey stresli hale gelir. Tahta dolduğunda oyun biter.

Horizon Chase – World Tour

Horizon Chase'de, çeşitli uluslararası bölgelerde gerçekleşen dokuz farklı turnuvaya katılırsınız. Her turnuva içinde üç farklı yarışın gerçekleştiği üç şehirde geçiyor.

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Her yarışta toplam 10 yarışçı birbiriyle yarışır. Ancak yarışmak ve kazanmak için diğer sürücülerden daha fazlasını düşünmeniz gerekir. Pistteki mavi renkli nesneleri de toplamanız gerekir. Bunlar puanınıza eklenir.

Arabaların yakıtı da sınırlı, bu nedenle raydaki gaz tüplerini toplamak yakıt tedariğinizi yenileyecek. Yarışın sonunda ne kadar çok yakıt tüketirseniz o kadar fazla bonus kazanırsınız.

Cosmic Express

Cosmic Express'teki hedef oldukça basittir. Uzay kolonisindeki uzaylılar için bir tren yolu planlarsınız. Böylece hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Başlangıç seviyeleri kolaydır ancak daha fazla uzaylı ortaya çıktıkça ve oyuna çok sayıda hedef eklendikçe göreviniz daha karmaşık hale gelir. Tren aynı anda sadece bir veya iki yolcu taşıdığından, önceden plan yapmalısınız.

Yerleştirdiğiniz raylar birbirinin üzerine gelemez.. İlerledikçe daha fazla engel ve uzaylı ortaya çıkıyor, bu yüzden her zaman yeni bir şeyler buluyorsunuz.

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