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Xiaomi, AnTuTu’nun nisan ayının en hızlı Android telefonları sıralamasında ilk 3 sırayı aldı. Xiaomi Mi 9 Explorer tüm modellere liderlik ediyor. Ardından Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Black Shark 2 oyun telefonu geliyor. Tüm modeller Snapdragon 855 yonga setini çalıştırıyorlar. Xiaomi AnTuTu'lardan iyi puan almasıyla biliniyor.

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En Hızlı 3 Android Telefonun Hepsi Xiaomi Oldu

Böylece Xiaomi telefonlar geçen ay en üst sırada yer alan Meizu 16'ların yerini almış oldu. Yukarıdaki grafikte 380.000 aralığında bir puan alan ZTE Axon 10 Pro 5G'nin bulunmadığını tekrar hatırlatalım. Bu cihaz da başka bir S855'li telefon ancak F2FS dosya sistemini kullandığından aslında en hızlı Android telefon şu an o. Sadece listelere girmesi gerekiyor.

Axon ve Oppo Reno 10x zoom, Lenovo Z6 Pro ve nubia Red Magic 3 gibi telefonlar bu mayıs ayında piyasaya sürülmeyi bekliyorlar. Bu yüzden nisan ayındaki en hızlı AnTuTu telefonlar listesine dahil edilmediler. Ancak gelecek ay listede birkaç yeni isim görmeyi bekleyebilirsiniz. Elbette Android listesinden söz ediyoruz.

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En hızlı 10 Android telefonu arasında birkaç oyun telefonu daha bulunduğu gözlerden kaçmıyor. Bunlar vivo iQOO ve iQOO Monster versiyonu, ZTE nubia Red Magic Mars (Snapdragon 845 destekli bir telefon) ve Honor View 20 (yüksek performanslı modda çalışan Kirin 980'i var) . Samsung Galaxy S10 ve S10+ bayrak gemileri cihazlarının da hızlı olduğunu söyleyebiliriz ancak pek oyun telefonu olarak pazarlanmıyorlar.

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