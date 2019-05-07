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Sınırlı bir veri planınız mı var? Yolculuğunuz sizi internetsiz bir ortama mı götürüyor? Her iki durumda da, bazen çevrimdışı olmanız için nedenleriniz olabilir. Ancak bu, internet olmadığında sıkılmanız gerektiği anlamına gelmiyor iPhone ve / veya iPad'iniz güçlü oyun aygıtlarıdır ve onları kullanmanın tadını çıkarmak için internete bile ihtiyacınız yoktur. İşte iPhone ve iPad'de en iyi offline oyunlar.

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iPhone ve iPad'te En İyi Offline Oyunlar

Alto’s Odyssey

Alto’nun Macera'sının devamı olan Alto’nun Odyssey’si, orijinal oyun hakkında sevdiğiniz her şeye sahiptir ve biraz daha fazlasını ekler. Yeni karakterler, yeni yerler, yeni müzik ve birkaç yeni mekanik, yani daha çok bir genişleme paketi gibi hissettiriyor. Yine de, eğer Adventure'ı seviyorsanız, Odyssey'yi de seveceksiniz. En iyi offline iPhone ve iPad oyunları arasında.

Monument Valley 2

Monument Valley'in devamın oyununda Ro’nun kızı olarak oynuyorsunuz, ve onu bulmak için dünyayı dolaşıyorsunuz. Konsept aslında aynı, ancak görseller çok daha çarpıcı, bulmaca çözme işi çok daha ince ve nüanslı. Grafiklerin güzelliği gerçekten daha büyük bir ekranda daha iyi anlaşılıyor ve bu da kendisini birinci oyunla beraber en iyi offline iPad ve iPhone oyunlarından biri yapıyor.

BADLAND 2

BADLAND 2, özellikle önceki oyuna kıyasla karakterinizi hem sağa hem de sola hareket ettirmek için yeni mekanikler getirmiştir. Ancak oyunun özü aynı kalır. Hafif bir çevrimiçi çok oyunculu modu var, ancak öncekiler gibi bu oyun gerçekten iPhone'unuzda ve iPad'inizde sadece kulaklığınızla internetsiz, offline şekilde oynayabileceğiniz bir yapım.

Drop7





Bu yaratıcı puzzle oyunu Tetris ve Sudoku karışımı gibidır. Kurallar gerçekten basittir. Numaralandırılmış bir top, bir sütunda veya onunla aynı sayıda topun bulunduğu bir sırada olduğunda, temizlenir. Beyaz bir topun yanındayken temizlenirse, beyaz top çatlar ve ardından bir numaralı topu ortaya çıkarmak için kırılır. Gerisi tetris gibi çalışır.

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Mini Metro

Güzel bir arayüze sahip bir başka puzzle oyunu olan Mini Metro, kendi toplu taşıma sisteminizi oluşturmanıza olanak sağlar. Gerçek dünya şehirlerinin haritalarını kullanarak, farklı istasyonları birbirine bağlayan kendi hatlarınızı çizebilirsiniz.

Civilization VI

Destansı dünya strateji oyununun en son bölümü olan Civilization VI, nihayet iOS'ta. Civilization VI ile halkınızın lideri olarak ülkeniz için en iyi kararları almaya çalışıyorsunuz.

Gerçek dünya liderlerini, isimlerini ve tarihi anıtları kullanan Civ, saatlerce süren ancak oynaması kolay olan sıra tabanlı bir oyundur. Bu kendisini iOS için mükemmel yapar.

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