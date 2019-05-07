REKLAMLAR

Akıllı telefonlarımızla bugünlerde istediğiniz hemen her işi yerine getirmek mümkün. Ancak bazen mola vermeniz gerekir ve böyle durumlarda eğlenceli mobil oyunlar keyfinizi yerine getirir. Tek sorun ortada çok fazla seçenek var ve ücretsiz gibi görünenler bile reklamlarla dolu. Reklam geliştiriciler için gerekli ancak aşırısı değil. Yazımızda tamamen ücretsiz ve reklamsız mobil oyunlara yer verdik. Çoğu hem iPhone hem Android'te mevcutlar.

REKLAMLAR

Reklam Göstermeyen Ücretsiz Mobil Oyunlar

Stranger Things: The Game

Stranger Things hayranı mısınız, yoksa biraz zaman öldürmek için eğlenceli bir macera oyunu mu istiyorsunuz? O zaman bu oyun iki şekilde de tam size göre.

Stranger Things: The Game ile oyuncular 1984'e Hawkins, Indiana'ya geri dönüyor. Oyun Stranger Things'in ilk sezonundan sonrayı ele alıyor, bu yüzden oynamadan önce Netflix serisini biraz izlemişseniz yardımcı olacaktır. Oyundaki etkinlikler dizinin birinci sezonu ile ikinci sezonu arasında gerçekleşen konulara alternatif bir bakış getiriyor.

ULTRAFLOW

ULTRAFLOW’daki amaç numaralı topu daha büyük çembere getirmektir, ancak bunu yapmak için sadece belirli sayıda hakkınız var. Bu sınırlı hak küçük dairede gösterilir. Son sıçramayı yaptığınızda ve top hedefine ulaşmadığında patlar.

Eğer bu oyunu severseniz daha fazlası için ULTRAFLOW 2 de vardır. Devam oyunu birinci oyun gibi tamamen ücretsizdir ve reklamsızdır. 180 seviye ile birlikte geliyor.

Gamestart Pixel Battle

GameStart Pixel Battle, GameStart 2015'in resmi oyunudur. Retro, old school havalıdır. Oyun, harika 16 bit grafikler ve dinlemesi zevkli bir chiptune müziği ile birlikte geliyor. 80'lerin ve 90'ların klasiklerine hoş bir gönderme yapıyor.

REKLAMLAR

Oyun, platform türünde oynuyor ve giderek zorlu düşmanlarla mücadele edeceksiniz. GameStart Pixel Battle'da daha fazla oynanabilir karakterin kilidini açabilirsiniz, her biri kendi benzersiz yeteneklerine sahiptir. Oyun içi ödeme ya da reklam yoktur.

Data Wing

80'lerde büyüdüyseniz, DATA WING’in fütüristik ancak retro grafiklerini herkes sevmiştir. Eskiden sahip olduğu parçalara sahip olmasa da, orijinal EDM film müzikleri duymak hoşunuza gidebilir. DATA WING'deki amaç, “Mother” bilgisayar sisteminin size sunduğu çeşitli görevleri yerine getirerek bitiş çizgisine ulaşmaktır.

DATA WING'i diğer yarış oyunlarından ayıran, benzersiz sürüş sistemidir. Geminiz otomatik olarak uçuyor ve iki yöne de yönlendirmek için sola veya sağa dokunuyorsunuz. Fren yapmak için her iki tarafa aynı anda dokunmanız yeterlidir. Ayrıca, diğer yarışçıları geçmek için avantaj kazanmak adına momentumunuzu duvarlardan güç almak için kullanabilirsiniz.

Wicked Lair

Wicked Lair'da oyuncular kendi zindanlarını inşa etme görevini üstlenirler. Bu zindanı, gitmesini istediğiniz kadar derin bir şekilde inşa edebilir ve sonra kötü canavarlar ve kölelerle doldurabilirsiniz. Sonra kahramanlar gelir ve zindanınızda kule savunması yapmaya başlarsınız.

Wicked Lair'daki asıl amaç, işgalcileri geldikleri yere göndermek ve kahramanlar ininizi basmadan önce onları yok etmektir. Dokuz zindan türü ile birlikte ininizi dizayn edebileceğiniz çok farklı seçenekleriniz vardır. Hatta kölelere yardım edebilecek büyüler bile öğreniyorsunuz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum