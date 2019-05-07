Samsung Galaxy Fold Siparişleri İptal Edilmeye Başlandı

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Samsung 22 Nisan’da Galaxy Fold’un ABD’de (ve başka yerlerde) en az bir ay erteleneceğini açıkladı. Bugün, Samsung, ilk olarak 26 Nisan'da piyasaya sürülmesi planlanan katlanabilir cihazı sipariş edenlere bir e-posta gönderdi. E-postada, Samsung Galaxy Fold için gönderim tarihini yakalayamadığını söyledi. Cihaz gönderilmeden önce ön siparişini iptal edenler, tahsil edildikleri herhangi tüm miktar için iade alacaklar.

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Samsung Galaxy Fold Ön Siparişleri İptal Edilebiliyor

Ön siparişi alan bir kişi Samsung ile temasa geçmezse ve Galaxy Fold 31 Mayıs'a kadar gönderilmezse, sipariş otomatik olarak iptal edilir ve tüketici tam bir geri ödeme alır. Siparişlerinin 31 Mayıs'ta iptal edilmesini istemeyenler, Samsung'un e-postasına, siparişlerinin daha sonra gönderilmesi talebiyle cevap verebilirler.

Öyleyse Samsung neden Galaxy Fold'un lansmanını geciktirmeye karar verdi? Her şey incelemelerde büyük iç ekrandaki plastik filmin çıkarılmasıyla başladı. Bu şey ekrandan çıkarılabilecek bir koruyucu kılıf gibi görünmesine rağmen, Galaxy Fold'da buna dair bir uyarı yoktu. Yine de tek sorun bu değildi. Cihazdaki kapak menteşesi ekranda şişkinlik oluşmasına neden oldu. Fold'un bir noktadan sonra bozulduğunu rapor edenler bile oldu.

Samsung şimdi telefonun üretimini sınırlandırıyor. Şu andaki sınırlı talebe rağmen, Galaxy Fold'un 1980 dolar fiyat etiketi değişmeyecek. Diğer üreticilerin katlanabilir cihazları da yolda ve farklı tasarımlara sahipler. Galaxy Fold içe doğru katlanırken, Huawei Mate X dışa doğru katlanıyor. Huawei'in telefonu tasarım anlamında daha üstün olmasına rağmen 2.600 dolar fiyat etiketi pek cazip gelmiyor.

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Diğer telefon üreticileri de katlanabilir akımını içine atlıyor. Oppo, TCL, Xiaomi ve Motorola bunlardan bazıları. Motorola RAZR (2019) ABD'de en çok merakla beklenen telefonlardan biri. Cihaz Snapdragon 710 Mobile Platform ile gelecek. Tüm zamanların en popüler özellikli telefonlarından birine dayandığı için cihaza büyük talep olacak.

Motorola RAZR v3, 2004-2007 yılları arasında 130 milyon adet sattı. Galaxy Fold veya Mate X'in aksine, RAZR (2019) dikey olarak açılacak ve tamamen açıldığında tablet boyutunda bir ekran olmayacak. Bunun yerine, telefonun açılması, yüksek ve ince 22:9 en boy oranına sahip 6.2 inçlik bir ekranı ortaya çıkaracak. Verizon'a ait olacağı iddia edilen telefonun bildirimler için küçük bir harici ekran taşıması ve 1.500 dolara satılması bekleniyor.

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