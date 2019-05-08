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I / O konferansına hazırlanan Google, dördüncüsü yayımlanan yıllık Google Play Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Bu yıl üç yeni kategori var: En Yaratıcı, En İyi Oturma Odası Deneyimi ve En Güzel Oyun.

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Bunlar sırasıyla Tick Tock: A Tale of Two, Neverthink: Handpicked videoları ve Shadowgun Legends'a gitti. Aşağıda kazananların tam listesini kontrol edebilir ve aldıkları ödülleri görebilirsiniz.

2019 Google Play Ödülleri'ni Kazanan Tüm Uygulamalar

Woebot: Your Self-Care Expert

Dikkat Çeken Well-Being Uygulaması

Uygulamalar insanlara hayatlarını daha iyi yaşamaları için yardımcı olur. Bunun yanı sıra kullanımı kolay bir arayüz ve başarılı etkileşim stratejileri sunarlar. Woebot onlardan biri.

En İyi Erişilebilirlik Deneyimi

Envision Technologies BV tarafından sunulan Envision AI

Oyunlar ve uygulamalar cihazınızla yaratıcı bir şekilde etkileşime geçmenizi sağlıyorlar. Envision AI bu yaklaşımı engelli insanları düşünerek hayata geçiriyor.

En İyi Sosyal Etki

Wisdo uygulaması

Tüm dünyadaki topluluklar arasında olumlu bir etki yaratan uygulamalar ve oyunlar vardır. Bunlar sağlık, eğitim, kriz yönetimi, mülteciler ve okuryazarlık konularına odaklanır. Wisdo bunları bir arada topluyor.

En Güzel Oyun

SHADOWGUN LEGENDS

Sanatçılığı veya eşsiz görsel efektleri yaratıcı görüntülerle ve gelişmiş grafik API özellikleri kullanarak örnekleyen bir oyun: SHADOWGUN LEGENDS.

En İyi Oturma Odası Deneyimi

Neverthink

İnsanları bir araya getiren harika bir oturma odası deneyimi yaratan, geliştiren veya sağlayan bir uygulama: Neverthink.

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En Yaratıcı Uygulama

Tick Tock: A Tale for Two

Yeni teknolojiler kullanan, benzersiz bir kitleye hitap eden veya kullanıcılar için mobil teknolojinin yenilikçi bir uygulamasını gösteren Tick Tock: A Tale for Two.

Çarpıcı Tasarım

Canva: Graphic Design & Logo, Flyer, Poster

Gelişmekte olan pazarlar için optimize edilmiş performansa, yerelleştirmeye ve kültürelleştirmeye sahip uygulamalar arasında yer alan: Canva.

En Atılımlı Uygulama

SLOWLY

Mükemmel tasarım, kullanıcı deneyimi, girişim ve güçlü bir büyümeye sahip yeni bir uygulama: SLOWLY.

En Atılımlı Oyun

MARVEL: Strike Force

Mükemmel tasarım, kullanıcı deneyimi, girişim ve güçlü bir büyüme ile MARVEL: Strike Force bu senenin en iyi uygulamaları arasında yer alan son oyun.

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