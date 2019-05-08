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Bugünün erken saatlerinde Google, Android 10 Q ile gelen tüketiciye yönelik yeni özellikleri açıkladı. Özelliklerin ilk önce bu yaz sonu Pixel cihazlara gelmesi bekleniyor. Şimdiyse şirket yazılımın üçüncü beta sürümünü 13 üreticiye ait (tüm Pixel'ler de dahil olmak üzere) en az 21 akıllı telefonun kullanımına sundu. Peki Android 10 Q beta sürüm nasıl indiriliyor?

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Android 10 Q Beta 3 21 Cihazın Kullanımına Sunuldu

Bu sayı, Android beta programına katılmak için izin verilen şimdiye kadarki en yüksek akıllı telefon oranı. Bu oranda katılım Android Oreo'nun bir parçası olarak 2017'de sunulan Project Treble'ın lansmanıyla mümkün oldu. Geçen yıl Google'ın I / O etkinliğinde P beta programına katılan 7 markadan 8 cihaz vardı. Buna elbette birinci ve ikinci nesil Pixel'ler dahildi. Şimdiyse geçen yıla göre 2.5 kat daha fazla telefona sahibiz.

İşte Android Q beta 3'ü indirip test edebileceğiniz telefonların tam listesi: Asus Zenfone 5z, Essential Phone, Huawei Mate 20 Pro, LG G8 ThinQ, Nokia 8.1, OnePlus 6T, Oppo Reno, Realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3 Pro, vivo X27, vivo NEX S, vivo NEX A, Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 3 5G.

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Bunlara üç Pixel cihazını da ekleyin. Bir Pixel telefonunuz varsa Android 10 Q betasına katılmak çok daha kolaydır. Bu sayfaya gitmek ve cihazı kaydetmek yeterlidir. Daha sonra beta derlemesini uzaktan güncelleme olarak alacaksınız. Yukarıdaki listede yer alan başka bir telefonla test etmek istiyorsanız, bu sayfadaki bağlantıdaki talimatları kendi cihazınızda izleyerek beta sürümünü manuel olarak kurmanız gerekir.

Yeni beta sürümü bu yıl gelecek olan birkaç tane ek özelliğin yanı sıra Google’ın bugün açıkladığı özelliklerin çoğuna sahip. En fark edilir değişikliklerden biri karanlık mod olacak. Dark Mode artan ekran süresi nedeniyle kullanıcıların göz sağlığını korumasına yardımcı olacak.