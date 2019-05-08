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Bugünkü I / O geliştirici konferansında Google, şu anda 2,5 milyardan fazla aktif cihazda kullanılan işletim sistemi Android'in bir sonraki sürümü hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Sürüm 10.'su olacak ancak şirket son adını paylaşmadı. Şimdilik, bunun Android 10 Q olduğu biliniyor.

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Android 10 Q ile Özellikler: Gezinme Çubuğu Kalkıyor

Android Q, katlanabilir form faktörlerine sahip telefonların tüm özelliklerini destekleyecek. Ekran Sürekliliği adı verilen bir özellik ile telefonu açarken bıraktığınız yerden devam etmenize izin veren bir fonksiyon eklenecek. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Q ayrıca yerleşik 5G desteği ile gelecek.

Google, bu yıl gezinme hareketlerini yeniliyor. Bu da nihayet gezinti çubuğundan kurtulduğumuz anlamına geliyor. Bu sefer karşımızda tam ekran jest hareketleri olacak ve navigasyon çubuğunun kaybolmasıyla uygulamalar için ekstra ekran alanı açılacak. Ana ekrana gitmek için aşağıdan yukarı kaydırın veya en son uygulamalar menüsünü görmek için basılı tutun. Geri gitmek için, ekranın sol veya sağ kenarından kaydırın.

Live Caption, tam olarak adının ima ettiği şeyi yapan, makine öğrenme tarafından yönlendirilen yeni bir özelliktir: Herhangi bir videoda altyazı gösterir. Live Caption işlevi, işletim sistemi genelinde ses oynatılan herhangi bir medya ile çalışır. Videolar, podcast'ler, sesli mesajlar dahildir. Konuşma algılanır algılanmaz altyazılar otomatik olarak görünecektir. İnternet bağlantısı gerekmez, hiçbir veri telefonunuzu terk etmez.

Ayrıca, cihazdaki makine öğrenmesiyle de desteklenmektedir, Android Q'daki tüm mesajlaşma uygulamaları için sorunsuz bir şekilde çalışacak, yanıtlar için yararlı önerilerde bulunacak ve aynı zamanda Akıllı Yanıt fonksiyonu olacak. Örneğin, bir mesajda bir adres alırsanız doğrudan Haritalar'a ulaşmak için bildirime dokunabilirsiniz, önceden mesajlaşma uygulamasını açmanıza gerek yoktur. Bu aynı zamanda telefondan ayrılan hiçbir bilgi olmadan da çalışır.

Koyu tema geliyor ve pil koruyucuyu etkinleştirdiğinizde veya kendi kendine ayarlanan bir kutucuk aracılığıyla elle açılacak. Bu sadece sistem kullanıcı arabirimini karanlık yapmaz aynı zamanda onu destekleyen uygulamaların karanlık temasını da etkinleştirir. Alternatif olarak, geliştiriciler Android'in uygulamalarının mevcut temasının karanlık bir sürümünü otomatik olarak oluşturmasını sağlayan yeni bir Force Dark özelliğini seçebilirler.

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Android Q, güvenlik ve gizlilik odaklı yaklaşık 50 yeni özellik içerir. Konumunuzu isteyen bir uygulamayı aktif olarak kullanmıyorsanız buna dair bildirimler alırsınız ve tek dokunuşla kapatabilirsiniz. Ayrıca, yalnızca uygulamayı kullanırken konum erişimine izin ver veya konum erişimini reddet gibi seçenekler de vardır. Konum ayrıca Ayarlar'da ön plandadır.

Project Mainline ile işletim sisteminin bazı dahili bileşenleri, telefonunuzu yeniden başlatmaya veya üreticinizden güncelleme almanıza gerek kalmadan Google Play aracılığıyla arka planda güncellenecek.

Focus Mode bu sonbaharda Android Q'ya ve aynı zamanda Android 9 Pie cihazlarına geliyor. Bildirimlerin dikkatinizi dağıtmasıın önlemektedir.

Family Link ebeveyn denetimleri içindir. Sizi çocuğunuzun hesabına bağlar ve uygulamaları gözden geçirmenizi, günlük limitler belirlemenizi sağlar. Link ile uygulama süresini görüntüleyin ve yatma saatini ayarlayın.

Android Q ile belirli uygulamalara zaman sınırlamaları koyabilir ve çocuğunuza yatmadan önce bir bonus telefon kullanım süresi verebilirsiniz.

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