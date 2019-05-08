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Google, daha hızlı ve daha yetenekli olan yeni nesil Asistan'ınını açıkladı. Yeni bir Sürüş modu ve hatta hala park halindeyken aracınızın A / C özelliğini açma işlevine sahip. Google Duplex web’e geliyor ve Arama’da da harika geliştirmeler yapıldı.

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Google Asistan ile Aracınızın Klimasını Çalıştırın

Google Asistan şu anda bulutta çalışıyor – ses tanıma ve dil anlama ile ilgilenen 100 GB boyutunad bir sinir ağı var. Mühendisler bunu yalnızca yarım gigabayt'a kadar sıkıştırmayı başardılar. Böylece Asistan tamamen telefon üzerinden çalışabilir hale geldi.

Bunun en önemli avantajı (gelişmiş gizliliğin yanı sıra), bulutta bir gidiş dönüş olmadığından ses tanımanın neredeyse anlık olmasıdır. Bu, en çok ağ bağlantısının zayıf olduğu durumlarda hissedilir. Google, bu yeni özellik sayesinde Asistan'ın 10 kat daha hızlı olacağını söylüyor.

Bu, Devamlı Konuşma özelliğini de geliştirir. Komutlar arasındaki doğal olmayan duraklamaları ortadan kaldırır. CC ile Asistan'dan galeriyi açmasını ve her komuttan önce "Hey, Google" kullanmak zorunda kalmadan arkadaşınıza bir fotoğraf göndermesini isteyebilirsiniz. Böylece sadece "gönder" diyebilirsiniz. Asistan neyin ne olduğunu ve kime gönderileceğini bilir. Bunun için yukarıdaki demoyu inceleyin.

Yeni nesil Asistan, bu yıl önce Pixel telefonlara geliyor. Sürüş modu, aracınızın Bluetooth'una bağlandığınızda otomatik olarak tetiklenir (veya “Hey Google, sürelim” diyebilirsiniz). Bu mod son konumların, ör. takvimdeki restoran rezervasyonunuz veya rehber, müzik ve podcast'ler, hızlı bir görüntüsünü gösterir. Ayrıca sesli komutla aramaları kabul edebilir ve reddedebilirsiniz.

Gezinmeye gelince, Google Asistan'ı Haritalar'da zaten mevcuttur ve birkaç hafta içinde Waze'de de çalışacak.

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Birkaç ay içinde piyasaya sürülecek yeni bir uzaktan kumanda özelliği de var. Hayır, arabayı yönlendirmez ancak klima sistemini açıp yakıt seviyesini veya kapıların kilitli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Başlangıçta, Hyundai’nin “Blue Link” ve Mercedes-Benz’in “Mercedes me connect” özelliği olan otomobillerde desteklenecek.

Ya arabanız yoksa? Basit, sadece Duplex'ten bir tane kiralamasını isteyin. Web sayfalarında çalışır ve gezi ayrıntılarını (Gmail'den gelen bilgilere göre) ve ödeme ayrıntılarını (Chrome'dan gelen) otomatik olarak doldurur. Duplex, bu yıl önce ABD ve İngiltere'de daha piyasaya sürülecek ve ayrıca sinema bileti alabilecek.

Ayarlar ekranına "Siz" seçeneği eklenecek

Dahası, mobil cihazdaki Google Arama, basit resim aramanın ötesine geçiyor. Bu ayın ilerleyen saatlerinde Google, AR özelliğini güncelleyecek, böylece animasyonlu 3D modelleri kamera vizörü aracılığıyla gösterebilecek (modeller NASA, Samsung, Volvo ve diğerleri tarafından sağlanacak).

Google Lens de yükseltiliyor. Basılı bir restoran menüsünü size gösterebiliyor veya hangi yemeklerin popüler olduğunu söylüyor. Menüde yemek resimleri yoksa, Lens size fotoğraf ve yorumlar getirecek.

Google, erişimini genişletmek için Lens'i Go uygulamalar grubuna taşıyor – sadece 100KB boyutta ve 50 dolar kadar ucuz telefonlarda çalışabiliyor ve insanların dil engellerini aşmasına yardımcı olabiliyor (ayrıca lezzetli yemekler buluyor).

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