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Telefonunuza Android Q Beta indirmek kolaydır – elbette uyumlu bir telefonunuz varsa ve nereye bakacağınızı biliyorsanız. Bugün Android Q Beta sürümünü yüklemenize yardımcı olmak için buradayız. Google’ın Android Q geliştiricisi beta sürümü Mart 2019’da yayına girdi ancak yalnızca Pixel telefonlarda kullanılabiliyordu.

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Android Q Geliştirici Betası Nasıl İndirilir?

O zamandan bu yana işler gelişti ve Google, 7 Mayıs 2019 tarihinde IO 2019'da genişletilmiş uyumluluğu duyurdu. Artık Android Q beta sürümünü 21 ayrı telefona indirmek mümkün.

Öncelikle betanın bir nedenden dolayı beta olduğunu unutmayın. Tamamlanmış bir sürümdür ve birçok sorunu olabilir. Bunu ana telefonunuza kurmanız tavsiye edilmez ve bir şeyler ters gittiğinde hazır bir yedek telefonunuz yoksa hiç tavsiye edilmez. Ayrıca devam etmeden önce kesinlikle cihazınızı yedekleyin.

Şimdi, beta sürümünü almak için Google’ın Android Beta sayfasına gitmeniz gerekecek. Google Hesabınıza giriş yapmalısınız, ardından sayfa uygun cihazlarınızı gösterecektir.

Ardından, hangi telefonunuzu beta programına kaydetmek istediğinizi seçersiniz.

Bu yöntem telefonunuzu normal bir kablosuz güncelleme gibi Android Q Beta sürümüne güncellemenizi sağlar. Bu işlem 24 saat sürebilir, ancak sonunda cihazınız bir yazılım güncelleme bildirimi almalıdır (veya Ayarlar> Sistem> Sistem Güncellemeleri bölümüne gidip güncellemeleri kontrol edebilirsiniz).

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Daha sonra beta sürümünü sistem güncelleyici ile doğrudan telefonunuza indirip normal bir güncelleme gibi yükleyeceksiniz.

Kurulduktan sonra, telefonunuzu Android Q Beta sürümünde yeniden başlatırsınız. Google dilediğiniz zaman Q beta sürümünü bırakarak Android'in önceki kararlı sürümüne geri dönme seçeneğine sahip olduğunuzu belirtir.

Uyarı: İkinci yöntem, telefonunuzdaki tüm kullanıcı verilerini siler.

Manuel yöntem:

OTA güncelleme seçenekleri uygun gelse de ve beta sürümündeki güncellemeleri almaya devam etmenizi sağlasa da, Android Q beta cihazını manuel olarak flaş etmeyi tercih edebilirsiniz.

Gitmek istediğiniz rota buysa, önce Google’ın Geliştirici sayfasına gidip cihazınızın sistem görüntüsünü indirmeniz gerekir. Bu indirmeleri burada bulabilirsiniz. Google bu süreçle ilgili burada ayrıntılı talimatlar vermektedir.

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