REKLAMLAR

Google, Google IO 2019’da pek çok heyecan verici yeni Android Q özelliği açıkladı, ancak bize söylemediği bir şey de vardı: Android Beam'in yerine geçecek özellik. Telefonları sırt sırta getirdiğinizde fotoğraflar, videolar ve diğer dosyaları aktarmanıza yarayan NFC dosya paylaşım yöntemi Android Beam, sürmekte olan Android Q beta sürümünde hiçbir yerde bulunamıyor.

REKLAMLAR

Android Q'da Beam Özelliği Olmayacak

Google IO'dan gelen taze bilgilere göre özellik geri gelmeyecek. Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL gibi hemen her telefonun Android Pie sürümünde mevcut ancak Google Pixel 3 Android Q beta 2'ye geçirildiğinde Beam kaybolmuş oluyor.

Dolayısıyla artık Android Q ile birçoklarının severek kullandığı – özellikle aile bireyleri arasında sık sık fotoğraf ve video paylaşanlar – Android Beam tarihe karışmış oluyor.

Android'te AirDrop Benzeri Özelliğe İhtiyaç Var

Bununla birlikte Android Beam'i bilen veya gerçekten kullanan insanların sayısı da oldukça düşük. Halihazırda Send Anywhere gibi üçüncü parti paylaşım uygulamaları çoğu telefonda kullanılıyor. Ancak bir şey var ki hiçbiri sorunsuz çalışmıyor. Google Foto ve Google Drive da iyi alternatif olabilirler fakat yakındaki birine dosya aktarmak için yeteri kadar pratiklik sunmuyorlar.

REKLAMLAR

Diğer yandan yakındaki iOS ve hatta Mac aygıtları arasında kolayca fotoğraf ve video göndermenize izin veren Apple AirDrop gibi bir özellik iyi olurdu. Wi-Fi ve Bluetooth kullanıyor ve fotoğrafları neredeyse kusursuz biçimde göndermeyi başarıyor.

Eğer Android bir Beam halefi planlıyorsa umarız AirDrop gibi çalışacaktır. Özellik Android Q'da final sürüme geçildiğinde ortaya çıkabilir ya da belki de Google Pixel 4 Ekim ayında veya dolaylarında duyurulduğunda yeni bir özellik olarak lanse edilebilir.

Google konuyla ilgili yeni bilgiler paylaştığında bu yazımızı güncelleyeceğiz. Şu anda Android oldukça pratik bir fonksiyonu kaybetmiş bulunuyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum