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Huawei ve Honor'ın en son piyasaya çıkan amiral gemisi telefonları tümü diğer Android amiral gemisi telefonlardan daha önce Android Q alıyor. Cihazlar her zaman olduğu gibi mevcut Android işletim sistemi sürümünün özel arayüz yerleştirilmiş bir versiyonunu çalıştıracak. Buna göre Huawei ve Honor telefonlar EMUI'ın Android Q tabanlı yeni bir sürümünü kullanacak.

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Huawei ve Honor Amiral Gemileri Android Q Alıyor

Bilgiler Huawei ve Honor gibi Çinli bir kaynaktan geliyor; Weibo üzerinden paylaşılan habere göre, şirketin içinden sızdırılan bilgiler Android Q'nun yakında diğer tüm cihazlardan önce şu modellerde olacağını söylüyor: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, dev ekranlı Honor View 20 ve Honor Magic 2. Bunlardan View 20 ve Magic 2 henüz Türkiye'de satılmıyor ve yakında satılacağı da düşünülmüyor. Diğer taraftan P30, P30 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Pro cihazları en çok satın alınan amiral gemisi Android'ler arasında yer alıyorlar.

Honor'ın üst şirketi olan Huawei bundan bir süre önce Android Pie'ın yerini alması beklenen yeni Android Q işletim sisteminin amiral gemisi cihazlara en hızlı şekilde ulaşacağının sözünü vermişti. Şirket buna göre P30 ve P30 Pro cihazlarının piyasa sunulmasını beklemiş olabilir. Zira artık zamanı geldi.

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Net bir tarih verilmemekle birlikte "Google Pixel telefonların Android Q kararlı sürümünü resmen aldıktan hemen sonra" ifadesi kullanılmıştı. Bildiğiniz gibi tasarım anlamında pek iddialı olamayan Pixel akıllı telefonlarının en büyük özelliği Android işletim sistemi güncellemelerini herkesten önce almalarıdır. Bu da cihazları satın almak için bir tür cazibe kaynağı olmaktadır.

İlginç olan bir diğer şey ise bunun stok Android Q olmaması. Yani karşımızda baştan sonra özelleştirilmiş bir EMUI var ve bunun diğer tüm üreticilerden önce cihazlara yetiştirilmiş olması oldukça etkileyici. Diğer birçok üretici daha küçük boyutta değişiklikler yapmayı yeterli buluyor. Buna rağmen güncellemeler aylar sonra telefonlara ulaşıyor. EMUI ile gelen yeni işlevlerin yanı sıra tüm temel Android Q özellikleri sözü geçen Huawei ve Honor amiral gemilerinde olacak.

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