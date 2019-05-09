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Popüler sosyal ağ platformlarından Instagram'da otomatik DM- direkt mesaj göndermek imkansız değil! Instagram'da sizi yeni takip eden hesaplara kendinizi kısaca tanıtan ve sizi takip ettiği için teşekkür etmenizi sağlayan direkt mesajlar göndermek isteyebilirsiniz. Bu şekilde takipçilerinizle daha iyi iletişim kurabilmeniz olası.

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Tabii bu şekilde mesajları elle göndermek ciddi zaman alacaktır. Üçüncü parti bazı servislerden yararlanarak bu işlemi otomatize etmeyi düşünebilirsiniz. Elbette bu tür servisleri spam amacıyla kullanmamanızda fayda var çünkü bu yolla takipçileriniz hesabınızdan hızla ulaşacaktır.

Instagram: Otomatik DM – Direkt Mesaj Göndermek

Zen-Promo, Instagram'da otomatik DM göndermeyi sağlayan üçüncü parti bir hizmet. Araçla yeni takipçilerinize otomatik olarak bir hoşgeldiniz mesajı gönderebilir ya da kendinizi kısaca tanıtabilirsiniz. Ücretsiz bir çözüm değil, 7 gün boyunca ücretsiz test ettikten sonra ücretli aboneliğe geçmeniz talep ediliyor.

Biz ekran görüntülerinizi Pro modu devre dışı şekilde aldık, ücretli Pro versiyonunda bazı seçeneklerde farklılıklar olduğunu belirtelim.

Servise kayıt olduktan sonra Instagram hesabınızı eklemeniz gerekiyor. Mevcut hesabınızın oturum açma bilgilerini girdikten sonra Add butonunu kullanın.

Hesap bilgilerinizi girdikten sonra Autodirect seçeneğini göreceksiniz fakat bu seçenek kilitli olacaktır, öncelikle göndermek istediğiniz mesajı eklemeniz lazım. Dişli çark simgeli Settings butonuna dokunun.

Auto DM sekmesini görüntüleyin.

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Kutucuğa yeni takipçilerinize göndermek istediğiniz mesajı yazın ve Add butonuna tıklayın.

20 farklı mesaja kadar, 500 sözcük sınırlamasıyla yeni takipçilerinize rastgele mesajlar gönderebiliyorsunuz. Filter bölümünden bu alanda bazı filtrelemeler gerçekleştirebilirsiniz.

Dilediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra Save settings seçeneğiyle ayarları kaydedin.

Zen-Promo'nun ana paneline yönlendirileceksiniz. Artık Autodirect seçeneği aktif edilebilir hale gelecek. Bu seçeneği açarak yeni takipçilerinize karşılama mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Soru, yorum ve paylaşımlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.