Android Q'da Koyu Mod / Dark Mode Nasıl Çalışıyor?

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Google’ın Android Q güncellemesi, kullanıcıların yıllardır talep ettiği sistem genelinde Android karanlık modu olan Dark Theme’i resmen kullanıma sunuyor. Özellik nihayet burada. Dark Theme'ı etkinleştirmek oldukça kolay. Ancak henüz her uygulama için hazır değil.

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Android Q'da Koyu Mod / Dark Mode Nasıl Çalışır?

Koyu Tema, özellikle geceleri parlak beyaz arka planlara bakmaktan yorulan gözleriniz için her şeyi kolaylaştırır. Google’ın Materyal Tasarımı ethos harika ancak ta ki gözlerinizi kamaştırana kadar.

Bu karanlık mod (Android Q ile gelen) uzun süredir devam eden beyaz ekran sorununu gideriyor ve menüleri siyah yapmak için bir geçiş düğmesi sunuyor. Bu düğme Bildirim menüsünde duruyor.

Koyu Tema simgesi, herhangi bir hızlı ayara ait simge gibi hareket ettirilebiliyor. Böylece dilediğiniz gibi yeniden düzenleyebilirsiniz. Düğmeyi her zaman ayar menüsünde bulundurmak zorunda değilsiniz.0

Ancak açık olmak gerekirse, Android Q beta 3 ile gelen Dark Theme veya Koyu Tema henüz pek sistem genelinde çalışmıyor. Etkinleştirdiğinizde Ayarlar menüsü ve bildirim gölgesi anında siyah arka plan ve beyaz metin haline geliyor. Bazı uygulamaların kendi karanlık modları olabilir ancak Android Q üçüncü taraf geliştiricilere uygulamalarının görünümüne dayalı olarak önerilen bir 'karanlık mod' sunacak. Yani uyumluluk geniş olacak.

İdeal olarak konuşursak amaç her uygulama için tek tek ayar yapmadan genel olarak koyu bir tema sunmak. Sadece 'karanlık temayı' açarsınız ve sahip olduğu her uygulama anında gözlerinizi rahatlatan koyu siyah renge bürünür.

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Dark Theme'i önemli yapan şey gözlerinizin ağrımasını önlemek. Ancak hepsi bu değil. OLED telefon ekranlarında batarya ömrü de uzuyor. Telefonunuz gerçek siyah renklerde içerikler gösterirken AMOLED olduğundan dolayı kullanılmayan pikselleri kapatabiliyor.

Android Pie'da Uygulamalarda Karanlık Modu Açmak

Evet, Android Pie için resmi bir karanlık mod yok. Ancak Ayarlar menüsü ve bireysel uygulamaları biraz zahmetle karanlık moda büründürebilirsiniz.

Android telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin, 'Ekran' seçeneğine gidin, bu menüyü genişletmek için alt kısımda Gelişmiş seçeneğini arayın, 'Cihaz teması'na gidin (en son seçenek olmalı). 'Otomatik (duvar kağıdına göre)' veya 'Açık' ila 'Karanlık' arasında değiştirin. Ayarlar ve bildirim menüleri şimdi siyah olacaktır.

YouTube gibi bireysel uygulamalar ister Android 10 Q isterse Android Pie'a sahip olun karanlık moda geçmenize olanak tanır. Takvim uygulaması için de aynısı söylenebilir. Elbette hiçbiri henüz Android Q kadar pratik çalışmıyor.

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