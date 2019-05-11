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Asus ZenFone 6, 16 Mayıs'ta geliyor ve cihazın çift kızaklı tasarımını ortaya koyan ilk videolar burada. Birinci video cihazın çift özçekim kamerasına işaret ediyor. Bu kamera kızak aşağı doğru çekildiğinde ortaya çıkıyor. Kızağı yukarı kaydırdığınızda ise telefonun öne bakan hoparlörlerini görürsünüz.

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Asus ZenFone 6 Çift Kızaklı Tasarımı ile Bu Videoda

Ayrıca, telefonun çentiksiz bir ekrana sahip olduğunu ve arkasında çift kamera kurulumunun bulunduğunu görebilirsiniz. Parmak izi tarayıcısı da yine telefonun arkasında. Telefonun alt kısmında kulaklık girişi var ve bunun solunda ise USB-C bağlantı noktası görülüyor.

İkinci videoda ZenFone 6'nın biraz daha iri bir tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor. Bu video da aynı cihazı gösterdiğinden karşımızda kızağı aşağı kaydırıldığında açılan selfie kameralı bir telefon var. Kızak yukarı çekildiğinde ise kamera kontrolleri ortaya çıkıyor.

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Arkada, parmak izi okuyucusu eşliğinde bir çift kamera göze çarpıyor. Telefonun alt kısmında, bir hoparlör ve bir mikrofonu barındıran iki ızgarayla çevrili USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Dün Asus tarafından paylaşılan bir görüntü, ZenFone 6'nın gövdenin altında bulunan bir kulaklık girişi ile geleceğini doğruladı. İkinci tasarımda bunu göremedik. Bu da ZenFone 6'nın iki farklı sürümle gelebileceğini gösteriyor.

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