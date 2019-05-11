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HTC, son birkaç yılını, kayıpları azaltmak için akıllı telefon işini büyük ölçüde küçülterek geçirdi. Bu, markanın birçok kilit pazardan çıkmasına neden oldu ve şimdi sırada Çin var gibi görünüyor. Bir zamanların en büyük telefon üreticilerinden biri olan HTC dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından çekiliyor.

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HTC Bir Akıllı Telefon Pazarını Daha Terk Ediyor

Çin sosyal ağı Weibo aracılığıyla duyurulan haberde HTC'nin akıllı telefonlarının satışlarını yerel perakendeciler JD.com ve Tmall üzerinden “geçici olarak” durduracağını onayladı. Şirket, müşterilerine aksesuarların ve akıllı telefonların bölgedeki kendi web sitesi üzerinden hala satın alınabileceğini de belirtti. Ancak hızlı bir bakış atıldığında HTC U11 ve HTC U11+ dahil olmak üzere çoğu modelin HTC'nin kendi sitesinde stokta bulunmadığı görülüyor.

Satışları durdurma kararı, şirketin öncelikle VR kulaklık satışlarına odaklanmasından sonra geldi. Şirket Çin için “uzun vadeli iş stratejisi” planı hazırlıyor. Planda telefonlar olmayabilir. VR kulaklıklar değişimden etkilenmedi ve yukarıda belirtilen perakendecilerin yanı sıra, HTC’nin web sitesi ve amiral gemisi HTC Vive mağazasından satın alınmaya devam edilebiliyor.

HTC'nin Çin'deki akıllı telefon işinde ne yapmayı seçtiği yavaş yavaş anlaşılmaya başlıyor. HTC bir zamanlar en çok satan telefon modellerine sahipti. Ancak Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda çok şey değişti ve Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi markalar ortaya çıktı. Yerel halkın HTC gibi ihtal edilerek ülkeye giriş yapan cihazlara ekstra ücretler ödemesine gerek yok.

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Bununla birlikte her ne kadar HTC telefonlarını Çin pazarından çekiyor olsa da satış öncesi ve satış sonrası müşteri hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtiyor.

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