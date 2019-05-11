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Android'in en yeni sürümü Android Q, Google I / O geliştirici konferansı toplantısında mobil teknoloji dünyasına duyurulsa da, endüstrinin tüm dikkatini iOS 13'e yönlendirmesine bir aydan daha az bir süre kaldı. Apple tarafından yeni ve eski birçok "iDevice" için hazırlanan yeni özellikler, geliştirmeler ve eklentiler hakkında zaten çok fazla şey biliyor olsak da, 3 Haziran'dan önce açıklanması muhtemel olmayan bir şey desteklenen iPhone'lar ve iPad'ler için iOS 13 listesi olacak.

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iPhone SE, iPhone 6 ve 6 Plus iOS 13 Almayabilir

Geçen yıla kadar, tahmin etmek oldukça kolaydı; çünkü Apple, her yeni iOS güncellemesiyle bir önceki nesli ortadan kaldırmıştı. Ancak iOS 12, iPhone 5'ler, iPad Air ve iPad mini 2 sahipleri için son derece hoş bir sürpriz oldu ve platformun onbirinci sürümü resmi olarak önceki yıla ait tüm telefonları ve tabletleri destekledi.

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus 2014 yılında önceden yüklenmiş olarak iOS 8 ile geldi. Telefonların bu yıl beşinci büyük yazılım güncellemesini alacağı düşünülüyordu. Tıpkı iPhone 5'lerin 2018'de beşinci güncellemesini alması gibi. Ancak içeriden kaynakların paylaştığına göre durum böyle olmayacak. Daha da kötüsü, yalnızca üç sürüm güncellemesi alan önemli ölçüde daha yeni bir cihazın da oyunun dışında kalması bekleniyor: Bu cihaz iPhone SE.

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iOS 13 O Kadar Önemli mi?

Kısaca cevaplamak gerekirse, evet. iOS 12 performans optimizasyonlarına odaklandı. iOS 13 ile Apple estetik anlamda değişiklikler yapacak. Daha gelişmiş yeni özellikler ekleyecek. Bu da iPhone SE gibi küçük ekranlı cihazlar için zor koşullar oluşturabilir. Yine de iPhone 6 sahipleri için hala küçük bir umut olduğunu görebiliyoruz.

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