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Google, Android Wear işletim sistemini 2018’in başlarında Wear OS olarak değiştirdi ve o zamandan beri işletim sistemi daha fazla özellik kazanıyor. Bu akıllı saatlerin birçok güncelleme aldığını gördük. Peki bu güncellemeler Wear OS'e nasıl yükleniyor?

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Wear OS'li Akıllı Saatler Nasıl Güncellenir?

Son 12 ay boyunca Wear OS 2, 2.1, 2.2 ve 2.3'ü gördük ancak daha sonra Google, Şubat 2019’da bize Wear OS 2.6’yı getirdi. Yani birkaç numarayı garip şekilde atlamış oldu.

Şu anda indirebileceğiniz en son yazılım sürümü muhtemelen akıllı saatinize yüklenmiş olabilir ancak bu geçerli değilse aşağıda Wear OS'li bir akıllı saat nasıl güncellenir göstereceğiz. Android Wear işletim sisteminden Wear OS işletim sistemine güncelleme alan her saat, en yeni yazılımlarla uyumludur diyebiliriz.

TicWatch C2, Huawei Watch 2 ve Fossil Sport gibi akıllı saatlerin halihazırda Wear OS güncellemeleri aldıklarını biliyoruz ve günümüzde daha fazla saat bu listeye katılıyor.

Wear OS 2.6'yı nasıl indirebilirim?

Otomatik güncellemeleri ayarladıysanız ve saatinizi şarja takarken interneti açık bırakıyorsanız o halde güncellemeyi otomatik olarak almış olabilirsiniz.

Saatinizin hangi yazılımı çalıştırdığını, saatinizdeki Ayarlar menüsüne gidip Sistem tuşuna basarak kontrol edebilirsiniz. Bu menüde Hakkında adlı bir bölüm göreceksiniz ve Sürümler başlığı altında bir numara göreceksiniz.

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Eğer numara Wear OS 2.6 olarak okunuyorsa, halihazırda en son sürümü çalıştırıyor demektir. Olmazsa, Sistem Güncelleştirmeleri yazan düğmeyi bulmak için Hakkında menüsünde aşağı kaydırmanız yeterlidir. Ardından Wi-Fi’a bağlı olmanız ve saatte bir Google hesabının açık olması gerekir.

Wear OS uygulamalarınızı nasıl güncellersiniz?

Wear OS yazılımınızı güncellemekten daha farklıdır. Saatinizde çalışan uygulamalardan herhangi birinin bir güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

Saatinizden Play Store uygulamasına gidin. Bu menüden aşağı kaydırın ve Uygulamalarım düğmesini bulun. Burada yüklü tüm uygulamalarınızı göreceksiniz.

Eğer böyle bir buton varsa Tümünü Güncelle butonuna basın. Yoksa zaten güncelleme yok demektir. Bunun biraz zaman alabileceğini unutmayın, bu yüzden saatiniz uygulamaları güncellerken başka bir şeyle meşgul olmak isteyeceksiniz.

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