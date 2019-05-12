Apple AirPods (2019) Nasıl Temizlenir?

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Apple AirPods'larınızı tüm gün kulağınızda taşıyorsanız artık biraz daha kötü görünmeye başladıklarını ve temizliğe ihtiyaç duyduklarını fark etmiş olabilirsiniz. AirPods'larınızı temizlemenin en iyi yolunu bilmek zor olabilir – sonuçta su geçirmez değillerdir ve pek de ucuz sayılmazlar. İkinci nesil gerçek kablosuz kulaklıkların fiyatı 159 dolardan başlamaktadır. Birlikte verilen yeni Kablosuz Şarj Çantası ile birlikte bu 299 doları buluyor. Peki AirPods nasıl temizlenir?

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Apple AirPods Kulaklıklar Nasıl Temizlenir?

Değerli AirPods'larınızı ve şarj çantanızı zarar vermeden temizlemeyi göstermek için bir araya getirdik.

AirPods'ları temizlemenin en iyi yolu nedir?

Apple, AirPods'larınızın dış muhafazasını ve saplarını temizlemek için “yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bez” kullanmanızı ve “açıklıklarda herhangi bir sıvı olmamasına dikkat etmeniz” gerektiğini söylüyor.

Herhangi bir temizlik maddesi veya su olmadan günlük kirleri temizleyebilirsiniz ve kiri temizlemek için aşındırıcı malzemeler kullanmamanız önemlidir.

Mikrofonu ve hoparlör ızgaralarını temizlemek için Apple, kiri hafifçe almaya yarayacak “kuru bir pamuklu çubuk” kullanmanızı önerir.

Hoparlör ızgaralarında sıkışmış herhangi bir kalıntı varsa, çıkarmak için temiz, kuru, yumuşak kıllı bir fırça da kullanabilirsiniz; Küçük bir silikon pasta fırçası yeterince iyi çalışmalıdır (geride yanlışlıkla kulağınıza zarar verebilecek herhangi bir madde bırakmadığından emin olun).

Apple, hoparlör ızgaralarını temizlemek içinse bundan daha keskin nesneler kullanmamanız gerektiğini söylüyor, aksi takdirde cihazlara zarar verebilirsiniz.

AirPod'lerin şarj kılıfını nasıl temizlerim?

Şarj çantanızı temizlemenin en iyi yolu mikrofiber bir bez kullanmaktır. Kirin çoğunu yalnızca bezle çıkarmaya çalışsanız da, inatçı lekelerle mücadele ediyorsanız Apple, bezi %70 izopropil alkolle hafifçe nemlendirmenizi önerir ve kılıfın altındaki şarj portlarına herhangi bir sıvı gelmemesine dikkat etmenizi söyler.

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Ayrıca şarj bağlantı noktalarının içine hiçbir şey koymamanız gerekir; İçeride artık varsa, yerinden çıkarmak için açıklığa basınçlı hava püskürtmeyi deneyebilirsiniz.

AirPods'ların kendileri gibi, Lightning konektörünü yumuşak kıllı bir fırça kullanarak temizleyebilirsiniz.

AirPods'larımı ne zaman temizlemeliyim?

Hoparlör ızgaralarını bloke eden herhangi bir kir buds'ların ses kalitesini düşürebilir, bu nedenle AirPods'larınıza haftada bir kez hızlı bir şekilde tarama yapmaya değer.

Ayrıca neme temas ettiklerinde bölgeyi bir mikrofiber bezle silmelisiniz.

Kulaklıkları idman için kullanıyorsanız terle temas ettikleri takdirde sıkıntılı olacaktır. Antrenman için kullanmak üzere farklı bir çift kulaklığa bakmak ve AirPods'larınızı rahat dinleme oturumları için saklamak daha faydalı olabilir.

En iyi AirPods alternatifi

Apple AirPods'ların (2019) çabuk bağlanma özelliğini ve "Hey Siri" işlevselliğinin hayranıysanız, Beats Powerbeats Pro ile ilgilenebilirsiniz. Bu gerçek kablosuz kulaklıklar, güncellenmiş AirPods'larla aynı H1 kulaklık çipini kullanır ancak suya daha dayanıklıdır.

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