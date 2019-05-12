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Bazen iPad, iPad Mini, iPad Air veya iPad Pro'nuzda bazı önemli bilgileri hatırlamak ya da paylaşmak için ekran görüntüsü almak istersiniz. Bu ekran görüntülerini iPad'inizde saklayabilir veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Herhangi bir iPad'de ekran görüntüsü almak nasıl yapılır görelim.

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Herhangi Bir iPad'de Ekran Görüntüsü Almak

iPad'de ekran görüntüsü almanın nasıl olduğunu hatırlamak her zaman kolay olmayabilir. Zira yeni iPad'lere doğru ekran görüntüsü almanın metodu değişmiştir. Bizde iPad'inizde nasıl ekran görüntüsü alacağınızı göstermek için bu kılavuzu yazdık.

iPad, iPad Mini veya iPad Air'de ekran görüntüsü almak

iPad, iPad Mini, iPad Air veya benzer modellerin herhangi birinde ekran görüntüsü almak kolaydır.

iPad ekranının altındaki giriş düğmesine ve tabletinizi açmak ve kapatmak için kullandığınız güç düğmesine basmanız yeterlidir. Bu düğmeleri basılı tutmanız gerekmez. Sadece aynı anda bir kez basın; ekran beyaz renkte yanıp söner.

Şimdi, çekilen görüntünüzü gösteren bir küçük resim, ekranınızın sol alt köşesinde gösterilecek ve istediğiniz zaman ekran görüntüsüne erişmenize izin verecek şekilde galerinize kaydedilecek.

iPad Pro'da ekran görüntüsü nasıl alınır?

Bir iPad Pro ekran görüntüsü almak, diğer iPad'lerdekinden biraz farklıdır; bir home düğmesinin olmaması, home düğmesini ve güç düğmesi tekniğini kullanamayacağınız anlamına gelir.

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Hala güç düğmesine basmanız gerekiyor ancak ses seviyesini arttırma düğmesine aynı anda basmanız gerekiyor. Düğme biraz daha köşede olabilir.

Bu düğmelerin her ikisine de basın ancak basılı tutmayın ve ardından bırakın. Ekranın sol alt kısmında birkaç saniye boyunca görüntüleyebileceğiniz bir resim belirir. Düğmeleri basılı tutarsanız, yapmak istemediğiniz şekilde iPad Pro'nuzun kapatma seçeneği görülür.

iPad, iPad Air veya iPad Mini'deki home ve güç düğmelerini ve iPad Pro'daki güç ve ses kısma düğmelerini kullanarak her zaman her koşulda ekran görüntü alabileceksiniz. Bu yüzden bu düğme kombinasyonlarını iyi hatırladığınızdan emin olun. Bazı anlarda ihtiyacını hissedeceksiniz.

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