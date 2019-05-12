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HTC büyük akıllı telefon pazarlarından siliniyor olabilir ancak yeni bir orta sınıf akıllı telefonu kısa süre önce ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bu yılın ikinci yarısında açıklanması beklenen 5G'li bir telefonu olacak. HTC'nin sosyal medyadaki sessizliği, son zamanlarda amiral gemisi modellerinden üçünün ne zaman Android 9 alacağını belirten yeni bir tweet'le bozulmuştu.

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HTC Exodus 1s Blockchain Telefonunu Açıkladı

HTC'nin piyasaya sürdüğü son telefon, blok zinciri ve kripto para birimlerini destekleyen bir cihaz olan Exodus 1'di. Bugün, HTC'nin Merkezden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Phil Chen önümüzdeki çeyrekte Exodus 1'in daha düşük fiyatlı bir versiyonunu sunacağını duyurdu. Cihazın adı Exodus 1s olacak. HTC, orijinal modele göre yeni Exodus'un daha "değer odaklı bir sürüm" olacağını ve 699 dolara kıyasla yalnızca 250 – 300 dolar arasında bir fiyatta olacağını söyledi. Telefonun özellikleri ve diğer bilgileri ileriki bir tarihte yayınlanacak.

Exodus 1s'de ayrıca Exodus 1'de bulunmayan tam bir Bitcoin düğümü de (node) olacak. Bu özellik ile Bitcoin'in tam blok zinciri geçmişi telefonda bulunacak ve kullanıcılar bu telefondan Bitcoin ağına işlemler yapabilecek. Blok zincirinin tamamının 200 GB'ın üzerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda HTC, daha hızlı senkronizasyon yapmak için düğümü 10 GB'a indirgeyen özel bir teknik kullanacağını söylüyor. Yine de Chen, Exodus 1 kullanıcılarının her şeye rağmen Wi-Fi bağlantısı kullanmak isteyeceğini söylüyor. Bitcoin blok zincirinin tamamını görmek isteyenler ise Exodus 1s'de ekstra bir microSD kart taşımak zorunda kalacaklar.

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HTC yeni Exodus ile kullanıcılara kendi Bitcoin düğümlerini çalıştırma olanağı vererek önemli bir adım attıklarını belirtiyor. HTC, "Özgür bir dünya için teknolojiye erişimi demokratikleştiriyoruz" diyor. Tam düğümler Bitcoin ağının direncindeki en önemli bileşendir. Ne kadar çok kişi bu düğümü çalıştırırsa güvenlik o kadar artar. Bitcoin 10 yılı aşkın bir süredir hacklenmedi ve bu noktadan sonra bu mümkün görünmüyor.

HTC Exodus 1 ve Exodus 1s telefonları madencilik yapmıyor

Exodus telefonları, kullanıcılara kripto para birimi işlemleri yapmalarını (göndermek, almak vb.) ve Bitcoin, Ether, Litecoin, ERC-20 ve ERC-721 birimlerini saklama, gönderme ve almalarını sağlayan güvenli bir özel kasa olan Zion'u içeriyor. Zion güvenilir bir kullanıcı arayüzü görevi görüyor.

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