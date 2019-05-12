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Bölünmüş ekran modu, iPad Pro 11'inizde iki belgenin açık olması veya iPhone XS'nizde iki sosyal medya hesabını aynı anda görüntülemeniz gerektiği durumlarda her zaman kullanışlıdır. İhtimaller ve potansiyeller sınırsızdır. Peki iPhone ve iPad'de Split Screen modu nasıl kullanılır?

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iPhone ve iPad'de Split Screen / Çoklu Görev Modu

iOS çoklu görev ya da diğer adıyla split screen modunun iPhone ve iPad'de nasıl çalıştırıldığı hakkında bir şey söylemez. Dolayısıyla gözden kaçırması kolay bir kullanışlı özelliktir.

Bu kılavuz için bir iPad Pro 12.9 (2018) kullandık, ancak adımlar iPhone'lar için de geçerlidir. Tek yapmanız gereken Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Ekran Yakınlaştırma > Yakınlaştırma > Ayarla > "Yakınlaştırma kullan" özelliğini açmaktır.

iPhone ve iPad'de Split Screen'i Kullanmak

İkinci uygulamayı seçin

Ekranınızı bölmek için önce ikinci uygulamanızı bulup açmanız gerekir. Şimdi kapatın çünkü tek yapmanız gereken açmaktır.

Ana uygulamanızı seçin

Şimdi ekranları bölmek istediğiniz ana uygulamayı açın – ekranı bölmek istediğiniz uygulamaların eşit boyutta olmasını istemiyorsanız, ekran alanının büyük kısmını almasını istediğiniz uygulamayı seçin.

Ardından, araç çubuğunu açmak için aşağıdan yukarı kaydırın. Seçtiğiniz son iki uygulama burada görünecek.

İkinci uygulamayı sürükleyip bırakın

İkinci uygulamaya basılı tutun ve ardından araç çubuğundan yukarı doğru sürükleyin. İlk uygulamanın üzerine getirdiğinizde uzun ve ince bir dikdörtgen kutu haline gelmelidir. Şimdi uygulamayı ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyebilirsiniz. Bazı uygulamalar Split Screen'i desteklemez.

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iPad'de Split Screen Düzenini Değiştirmek

Örneğin, ikinci uygulamayı gizlemek istiyorsanız, uygulamanın üstündeki gri çubuğa dokunup ekranın kenarına sürükleyebilirsiniz.

Sonra, onu geri getirmek istiyorsanız, aynı taraftan kolayca içeri kaydırabilirsiniz ve tekrar açılır.

Gerçek Split Screen'i Açın

İkinci uygulama normalde birincinin üzerine oturur ancak isterseniz ekranı gerçekten iki sekme arasında bölebilirsiniz.

İkinci sekmenin üstündeki gri çubuğu basılı tutun ve aşağı (veya yukarı) sürükleyin. Her iki sekme de bulanıklaşır, ancak bıraktığınızda uygulamalar yan yana oturur. Böylece hiçbir içerik de gizlenmez.

Bunu tersine çevirmek için aynı işlemi tekrarlayın ve ikinci uygulama tekrar ana uygulamanın üzerine gelir.

Uygulamaları boyutlandırma

İkinci uygulamanın daha büyük olmasını istiyorsanız, çubukları kolayca ekranın yarısına kadar sürükleyebilirsiniz. Uygulamalar sadece 50:50 veya 25:75 oranında bölünmüş olabiliyor. Ancak yine de kullanışlıdır.

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