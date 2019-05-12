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Apple Music'i kullanmanın ve benimsemenin zamanının geldiğine karar veren sadık bir Spotify abonesiyseniz, önce hizmette yinelenen aboneliğinizi durdurmalısınız. Bunu yapmak, Spotify'ın artık kredi kartınızdan her ay bir abonelik ücreti almamasını ve hesabınızı ücretsiz seviyeye döndürmesini sağlar. Endişelenmeyin, fikrinizi değiştirmeniz durumunda, istediğiniz zaman ücretli servise geçebileceksiniz. Bu hızlı eğiticide, Spotify Premium üyeliğinizi iptal etme ve hesabınızı ücretsiz Spotify hizmetine indirgeme sürecinde size adım adım rehberlik edeceğiz.

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Spotify Aboneliğini İptal Etmek (iOS & Android)

Spotify Aboneliğini Android'de İptal Etmek

Spotify aboneliğini Android telefonda iptal etmek oldukça basittir. Ancak bunun için Spotify uygulamasını değil Spotify web sitesini kullanmanız gerekmektedir.

Android telefonunuzdan https://accounts.spotify.com adresine gidin.

Ardından Hesap Ayarları'nı seçin.

Abonelik başlığına dokunun

İptal et ya da Değiştir butonunu kullanın.

Premium aboneliğinizi iptal edin.

Spotify Aboneliğini iPhone'da İptal Etmek

1) iOS cihazınızda, Ayarlar → Uygulama ve iTunes Mağazası'na gidin ve Apple Kimliğinize dokunun.

2) Şimdi, Apple Kimliğini Göster'e dokunun ve istenirse Apple Kimliği şifrenizi girin.

3) Abonelikler başlığı altında Yönet'e dokunun.

4) Listedeki Spotify Premium üyeliğinize dokunun ve iptal etmek için Otomatik Yenilemeyi Kapat'ı seçin. Aboneliğiniz mevcut faturalandırma döngüsünün sonunda durur.

5) Bitirmek için Tamam'a dokunun.

Spotify Premium'a iTunes dışındaki bir üçüncü taraf servis aracılığıyla abone olduysanız, iptal etmek için bu şirketle iletişim kurmanız gerekir.

İpucu: Spotify Premium üyeliğinizi iTunes’da göremiyorsanız ve hala ödeme yapıyorsanız doğru Apple kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun. Son çare olarak, hesabınızı yönetmek için, ücretli hizmete ilk kaydolduğunuzda size gönderilen bir Spotify e-postasını arayın ve açılış sayfasında bulunan Ayrıntıları Güncelle'yi tıklayın.

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İşlem başarısız olursa endişelenmeyin — ödemeyi iptal etmek için her zaman Apple ile iletişime geçebilir veya kredi kartı şirketinizi arayabilirsiniz.

Spotify aboneliğinizi iptal eder etmez, dosyadaki e-posta hesabınızla ilgili bir bildirim alacaksınız. Belirtildiği gibi, ücretli hizmeti iptal etmek hesabınızı ücretsiz seviyeye döndürecek ve abonelik sayfanız ücretsiz hizmete geri döneceğiniz tarihi gösterecektir.

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