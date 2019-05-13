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Listemizde oynaması en zevkli ücretsiz iPad oyunlarına yer verdik. Bunlar arasında puzzle oyunları, arcade oyunlar ve dövüş ya da platform oyunları yer alıyor.

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iPad'ler İçin En İyi Ücretsiz Oyunlar (2019)

Williams Pinball

Williams Pinball iPad'inize klasik bir langırt masası havası getiriyor. Bunun için hazırsanız renkli animasyonlara sahip Williams Pinball'u şimdi indirebilirsiniz.

Başlangıçta sınırsız oynayabileceğiniz tek bir masanın kilidini açıyorsunuz. (İyi bir tane seçin zira nedeni açık – Mars, The Getaway veya Medieval Madness bu seçimler arasında – bolca aynı masada oynayacaksınız). Günlük zorlukları açtıkça yavaş yavaş diğer masaları açmak için gereken parçaları bir araya getireceksiniz. Elbette her şeyi gerçek satın alımla da açabilirsiniz.

Fly THIS!

Fly THIS! App Store'un erken dönemlerinde hit olmuş Flight Control'ü andırıyor. Oyunda uçakların izleyeceği yolları çiziyorsunuz. Eski oyun Fly THIS!'e göre çok daha zorluydu. Ancak bu yeni oyunun daha stratejik odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Uçaklar sayıca az, ancak haritalar daha klostrofobik. Ayrıca, yalnızca uçakları karaya çıkartmıyorsunuz – bunun yerine, havaalanları arasındaki yolcuları taşıyorsunuz. Diğer zorluklar araısnda hava durumu ve uçakları uçurmak istemeyeceğiniz büyük dağlar vardır.

Skullgirls

Skullgirls, etkileyici bir dövüş oyunudur. Street Joighter II dokunmatik ekranlara aktarıldığında joypad fikri herkese sıcak gelmedi. Skullgirls bu anlamda daha farklıdır.

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Bu da oyunun sürükleme ve dokunma hareketleri ile oynandığı anlamına gelir. Rakipleri alt etmek için hızlı parmak hareketleri kullanılır. Düğmeler yalnızca özel hareketler yapmak ya da yüzünüze çok fazla yumruk yediğinizde diğer takım arkadaşını sahneye almak için vardır. Her şey oyunun hızlı temposu ile çok iyi çalışır.

Super Fowlst

Super Fowlst, ilk Fowlst'in yenisidir. Normalde bir Flappy Bird klonuyken sağlam bir arena nişancı oyunu olarak yeniden tasarlandı. Dolayısıyla oynadığınız sahneler daha geniş ve ferah durumda.

Kontroller ise aynı kalıyor – karakteri istediğiniz yöne doğru hareket ettirin ve ilgili yönde devam etmek için sola veya sağa hafifçe vurarak "kanat çırpın". Çoklu ekranda oynanan seviyeleri ve daha az sayıda düşman ile hayatta kalmaktan ziyade sadece devam etmeye odaklanacaksınız. Oyunda keşfetme isteği ödüllendiriliyor ve bazı gizli mekanikler ile karşılaşılıyor.

San Giorli

San Giorli, görünüşte terk edilmiş olan bir neon şehrinde geçen garip bir arcade oyunudur. Etrafınızdaki nesnelere kancanızı takarak oynanır; bşata çok heyecan verici görünmeyebilir ancak öyle değildir.

Seviyeler yatay olarak geçilir ve herhangi bir noktadan sonra kancanızı stratejik olarak konumlandırmaya başlarsınız. Önünüzdeki engelleri açmak için kancanızı makinelere ve benzer ögelere takmak zorunda kalırsınız. Bu da genellikle belirli bir sırayla dikkatli zamanlama ve beceri gerektirir.

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