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Hazırlıklı olmak potansiyel olarak korkunç bir durumu daha yönetilebilir hale getirebilir. Cebinizde bir iPhone varsa, zaten çeşitli felaketler için hazırsınız demektir. Telefonunuzda İsviçre Ordusu bıçağından daha fazla hayatta kalma aracı bulunur. İşte iPhone'da hayat kurtaran özellikler.

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iPhone'un Hayat Kurtaran Özellikleri

Acil Durum (SOS)

Hayati tehlikesi olabilecek bir durumdaysanız, bölgenizdeki acil durum servislerini gizlice aramak için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Telefonunuzu cebinizden çıkarmadan bile, 911'i arayabilir ve bulunduğunuz yerle ilgili acil durum irtibati kurabilirsiniz. Telefonunuzun arayacağı numara otomatik olarak yerel bölgeye göre ayarlanır.

İşte nasıl çalıştığı:

iPhone 8 veya daha sonraki sürümlerde, Acil SOS tuşu görüntüleninceye kadar yan ve ses düğmelerinden birine basılı tutun. Ardından arama yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Düğmeleri basılı tutmaya devam ederseniz yüksek sesli bir uyarı duyulur ve iPhone'unuz otomatik olarak arama yapar.

iPhone 7 ve önceki sürümlere sahip olanlar hızlı bir şekilde yan veya üst düğmeye beş kez basmalıdır ve aynı ekran görünecektir.

Ayarlar> Acil Durum bölümünden daha önce seçilen bir acil durum kişisini arayabilirsiniz. iPhone'unuz o kişiye otomatik olarak geçerli konumunuzu içeren bir kısa mesaj gönderir. Konumunuz değişirse, kişinize bir güncelleme gönderilir.

Tıbbi Kimlik

Tıbbi Kimlik, kritik tıbbi bilgilerinizin acil durum ekibi tarafından kolay erişilmesini sağlar. Acil SOS'un görüntülendiği ekranda aynı zamanda Tıbbi Kimliğiniz de yer alır. Doğum tarihiniz, kilonuz ve boyunuz gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ek olarak, kan grubunuz, organ bağışçısı olup olmadığınız ve aldığınız tıbbi destekler, alerjiler veya ilaçlar gibi kritik bilgileri listeleyebilirsiniz.

Pusula

iPhone'unuz şehir içi olayların yanı sıra şehir dışındaki acil durumlar için de kullanışlı olabilir. Bir dahaki sefere ormanda kaybolduğunuzda, telefonunu çıkarın ve Pusula uygulamasını açın.

Pusula uygulaması yıllardır iOS'in bir parçası olmuştur, ancak genellikle iPhone'unuzla birlikte gelen diğer birçok yardımcı program arasında unutulur. Dünyanın manyetik alanını algılamak için bir manyetometre çipi kullanır. Bu çok önemlidir, çünkü çevrimdışı kullanabilirsiniz. Ancak, GPS kullanıldığında doğruluk artabilir.

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Sesli Notlar ve iCloud

Sesli Notlar aldığınız notları tüm aygıtlarınızla anında iCloud üzerinden senkronize etmenize olanak sağlar.

Tek yapmanız gereken Ayarlar> iCloud'a gitmek, aşağı kaydırmak ve Sesli Notlar geçişini açmak. Bunu yaptıktan sonra Mac'inizi veya iCloud'un etkin olduğu diğer cihazları açın, oturum açtığınızdan emin olmak için iCloud ayarlarınızı kontrol edin ve orada aldığınız sesli notları bulacaksınız.

İnternetsiz Google Haritalar

Bilmediğiniz bir alanda bir yolculuğa çıktığınızda harita kullanmak esastır. Ancak bu günlerde fiziksel haritalar neredeyse bitti. Herkes Google Haritalar’ı kullanıyor ancak çölde 100 kilometre uzakta bir yerde olduğunuzda internetiniz olmayabilir.

Neyse ki, çevrimdışı kullanım için Google Haritalar'daki haritaları cihazınıza indirebilirsiniz.

Bunu yapmak için Google Haritalar’ı açın ve indirmek istediğiniz alana gidin. Arama çubuğunun yanındaki üç yatay çizgiye dokunun. Ardından Çevrimdışı Haritalar'a basın. Özel harita'yı seçin, kaydetmek istediğiniz alanı vurgulayın ve haritayı indirin. Haritalar 500 MB’ye kadar yer kaplayabilir.

Arkadaşlarımı bul

Bir arkadaşınızlaaynı fiziksel alandaysanız, Airdrop'u kullanarak onlarla bağlantı kurabilir veya Arkadaşlarımı Bul> Ekle seçeneğine giderek bir e-posta isteği gönderebilirsiniz. Bağlandıktan sonra konumunuzu herhangi bir arkadaşınızla paylaşmayı seçebilirsiniz. Nereye giderseniz gidin, onları izlemek veya sizi izlemelerine izin vermek için bu özelliği kullanabilirsiniz.