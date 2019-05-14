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Birçok insan için telefonlarının kamerası en önemli konulardan biridir. Telefon kameraları bugün hemen her kritik özelliğe sahipler. Ancak eksik kaldıkları bir şey varsa o da görsel arama motoru destekleri olabilir. İşte bu farkı kapatan Android ve iPhone için en iyi eşya ve nesne tanımlama uygulamaları.

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Telefonda Kamerayla Eşya Tanımlama Uygulamaları

Google Lens: Her Şey İçin

Google arama motoru kamerayla nesne tanımlamanın tüm özelliklerini telefonunuza getiriyor. Bilgisayar kontrollü çalışması sayesinde Lens uygulaması bir ton eşyayı tanımlayabilme yeteneği sunuyor. Google Lens, hayvan türleri, bitkiler, çiçekler, markalı gadget'lar ve daha fazlasını içeren çok çeşitli nesneleri anlayabiliyor. En büyük istisna insanlardır.

Ayrıca Google Lens uyumlu nesnelerde eğer satın almak isterseniz alışveriş bağlantılarını da göstermektedir. Çok fazla kurulum işlemi yok. Uygulamayı yüklemeniz veya Google Asistan’dan başlatmanız ve kameranızı bir nesnenin üzerine tutmanız yeterlidir. Google Lens, öğenin üstünde küçük mavi bir simge görüntüleyerek bir eşleşme bulup bulmadığını size bildirir.

Pinterest: Tasarım ve Sanat Odaklı

Benzer şekilde, Pinterest'te de çektiğiniz resimler için görsel bir arama aracı vardır. Uygulama tanımladığı nesneler için ilgili bağlantılar ve sayfalar gösterir. Pinterest’in çözümünde kıyafetlerle dolu karmaşık bir görüntüde bile birden fazla öğe seçilebiliyor.

Google gibi size o ürünü doğrudan satın alabileceğiniz alışveriş bağlantılarını getirir.

Snapchat: Amazon Destekli Arama Motoru

Snapchat çok şık bir görsel arama motoruyla birlikte geliyor. Amazon’un engin ürün veri tabanına sahip ve tümüyle entegre şekilde çalışıyor. Temelde yukarıdakilerle aynıdır.

İlgilendiğiniz bir nesnenin fotoğrafını çekersiniz. Başarılı bir şekilde tanımlanırsa, Snapchat bir Amazon kartı gösterir, böylece ürünü ziyaret edebilirsiniz. Daha hızlı yanıt almak için, ögeye dokunmak yerine barkodları da tarayabilirsiniz.

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Amazon: Alışveriş Odaklı

Snapchat kullanıcısı değilseniz, bunun yerine resmi Amazon uygulamasına geçebilirsiniz. Bir ürünün veya barkodun bir fotoğrafını çekerek arama yapabilirsiniz.

Bu seçenek, arama çubuğunun sağ kenarında, kamera simgesi olarak bulunur. Vizöre girmek ve resminizi almak için buna dokunun. Bir eşleşme varsa, Amazon mevcut listeyi hazırlar.

Coinoscope: Para Tanımlayıcı





Belirli kategoriler için de bir dizi görsel arama uygulaması bulacaksınız. Bunlardan biri hem modern hem de eski paraları tanıyan Coinoscope.

Coinoscope, çektiğiniz resmi analiz ederek ve arşivindeki ilgili sonuçları göstererek çalışır. Coinoscope, ismine ek olarak, madalyonun dolaşımda olduğu yılı, varsa kökenini, değerini ve daha fazlasını ortaya koyuyor.

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