REKLAMLAR

Üst düzey akıllı telefon segmenti, giderek artan fiyatlar ve artan performanstan oluşan bir dünya olmasına rağmen, orta sınıf telefonlar son zamanlarda dikkat çekiyor. Birçok şirket, müşterilere cazip cihazlar vermek için en büyük çıkışı yapmaya çalışıyor ve çoğu zaman modeller iyi gibi görünüyor. Şimdiyse karşımızda 6000 mAh bataryalı dünyanın en büyük ekranlı telefonu var. Hem de yalnızca 200 dolara.

REKLAMLAR

Dünyanın En Büyük Ekranlı Telefonu 6000 mAh Pile Sahip

Bütçe odaklı bir telefon olan Oukitel K9 su damlası tarzı küçük bir çentik ile geliyor. Oukitel K9'un en büyük ayırt edici özelliği, ne kadar büyük olduğu. Telefonun 7.12 inçlik ekranı var ve tablet bölgesine giriyor. Neyse ki ince çerçevelere sahip olduğundan ekran / gövde oranını iyi bir şekilde korumayı başarıyor.

Ekran 1080 x 2244 piksel çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip. Tüm telefonları kolayca cüce yapıyor. Diğer popüler cihazlara kıyasla ne kadar büyük olduğunu görmek için Oukitel'den bu videoyu izleyin:

Günlerce dayanan pil ve iyi özellikler

Oukitel K9'un büyük ekranı, şirketin “tek bir şarjla 2-3 gün ağır kullanım için” dayanacağını vaat ettiği aynı derecede etkileyici 6000 mAh batarya ile destekleniyor. güçlü Helio CPU ve Android 9.0 Pie ile kutudan çıkıyor, yeni uyarlanabilir güç modu ile şirket Oukitel K9'un olağanüstü pil ömrü sağlayacağından emin.

K9, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile desteklenen, 2.3Ghz (önceki nesilden önemli ölçüde daha verimli) saat hızına sahip bir MediaTek Helio P35 Octa çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

REKLAMLAR

16 MP Sony IMX298 ana kamera derinlik algılama için kullanılan ikinci bir lensle birleşiyor ve çift kameralı bir kurulum oluşuyor. Çeşitli sahne ve filtre ayarlarına sahip 8MP selfie kamera da mevcut.

Düşük fiyat

Oukitel K9’un üçüncü öne çıkan özelliği fiyat etiketi. Telefonun ön satışları bu hafta başlayacak: 20 Mayıs'tan önce bir tane alırsanız, 199,99 dolar karşılığında alacaksınız! İlk tanıtım döneminden sonra, Oukitel K9 249,99 dolarlık bir fiyatla satışa girecek ve telefonun büyüklüğü ve bataryası göz önüne alındığında hala parasının karşılığını fazlasıyla alacak.

Banggood'da indirimli bir fiyatla yakalayabilirsiniz. Oukitel K9 aşağıdaki bantları destekler: 2G: 850/900/1800/1900, 3G: 1/2/4/5/8, 4G: FDD1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19 / 20 TDD40.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum