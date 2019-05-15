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Google Play Store'u kullanmak oldukça basittir: Açın, indirmek istediğiniz uygulamayı arayın ve cihazınıza yükleyin. Ancak mesele burada başlar. Farklı bir ülkede bulunursanız ne olur? Fatura bilgileri için Google Play Store’un uygun sürümüne erişmeniz gerekir. Ayrıca Google Play kimi zaman çeşitli bölgeler için farklı uygulamalar sunar.

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Google Play Store'da Ülke Değiştirmek





Yakın zaman önce taşındıysanız veya başka bir bölgenin Play Store'una erişmeyi denemek istiyorsanız, Google Play'deki ülke ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz aşağıda belirtilmiştir.

Bu seçenek herkes için görünmeyecek. Yalnızca, şu ankinden farklı bir ülkedeyseniz gösterilir (IP adresine göre). Bu da Google Play Store'unuzu istediğiniz gibi bir ülkeye değiştiremeyeceğiniz anlamına gelir.

Türkiye Google Play Store'da bulunmayan uygulamaları indirmek için Google Play alternatiflerini kullanmayı deneyebilirsiniz.

Google Play Store'da nasıl ülke değiştirilir:

Android cihazınızda Play Store uygulamasını açın.

Soldaki menüyü kaydırın ve Hesap seçeneğini seçin.

Ülke değiştirme seçeneğine erişiminiz varsa, bu menüde bir Ülke ve profil girişi görürsünüz.

Bu Ülke kategorisine dokunun ve yeni ülkeyi seçin. Gerekirse, geçerli ülkeniz için yeni bir ödeme yöntemi eklemek için yönlendirmeleri takip edebilirsiniz.

Uyarı istemini gözden geçirin ve değişikliği kabul edin. Ülkelere geçiş yaptıktan sonra, o bölge için Google Play Store'a göz atabilirsiniz. Değişikliğin yürürlüğe girmesi 24 saat sürebilir.

Google Play Aile Kütüphanesi özelliğini kullanıyorsanız, Google Play Store bölgenizi değiştirme seçeneğini de göremezsiniz. Google Play Store konumunu değiştirmekle ilgili bilinmesi gereken bazı noktalar vardır.

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Öncelikle eski ödeme yönteminizi kullanamazsınız. Yeni ülkeye ait bir yöntem kullanmak zorundasınız. Değişimden sonra, Google Play bakiyenizi eski ülkeden yenisine geçiremezsiniz. Buna, eklediğiniz ancak henüz harcamamış olduğunuz hediye kartları ve Google Opinion Rewards'dan kazanılan krediler de dahildir.

Ayrıca, Google Play Store ülkenizi yılda yalnızca bir kez değiştirebilirsiniz. Ancak 1 yıl sonra eski ülkenize geri dönmek için aynı menüyü tekrar ziyaret edebilirsiniz.

Bütün bunlardan dolayı, Play Store’da ülkeyi yalnızca gerçekten taşıdıysanız ve en az bir yıl kalmayı planlıyorsanız değiştirmenizi öneririz. Bunu durumu bir VPN kullanarak kandırabilirseniz ancak birkaç farklı uygulamaya erişmek için buna değmez.

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