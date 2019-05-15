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Geceleri loş bir bölgede yürüdüğünüzde birçok düşünce aklınızdan geçebilir. Bir korku filmini anımsatan sahneler gözünüzün önüne gelmeden yazımızda yer verdiğimiz bu en iyi kişisel güvenlik uygulamalarını deneyin. Telefonlarımız tek bir dokunuşla bizi tehlikeli durumlardan kurtarabilecek fonksiyonu sunmaktadır.

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Yalnız Yürüyenler İçin En İyi Güvenlik Uygulamaları

bSafe

bSafe, ailenizin veya arkadaşlarınızın size göz kulak olmasını sağlayarak güvenlik endişelerinize basit bir çözüm sunar. Uygulamayı açtıktan sonra, konumunuzla işaretlenmiş bir harita göreceksiniz. Kullanmadan önce güvenlik ağınıza kontaklar eklediğinizden emin olun; seçtiğiniz kişilerin haritaya erişmek için cihazlarına bSafe kurmaları gerekir.

Yalnız yürürken tehlikeli bir durumdaysanız, uygulamanın ana menü çubuğundaki büyük kırmızı SOS düğmesine basın. Premium versiyonda, SOS düğmesini aktif hale getirmek için özel bir sesli kod atayabilirsiniz. bSafe hemen durumu kontaklarınıza bildirecek ve çevrenizde olup bitenler hakkında canlı bir ses ve video akışı başlatacak. Aileniz ve arkadaşlarınız, tehlikede olduğunuzu görürlerse polisi arayabilirler.

My Safetipin

Kullanıcılardan derlenen verileri kullanan Safetipin, dünyadaki bölgelerin güvenlik derecelendirmesini bilmenizi sağlar. Potansiyel olarak tehlikeli bir yere girerken, telefonunuzda bir uyarı alırsınız. Benimle Kal özelliğini açın ve size bir şey olmadığından emin olmak için arkadaşlarınızın veya ailenizin konumunuzu izlemesini sağlayın.

Geceleri yalnız yürümek sık sık endişe uyandırabildiğinden, ne kadar güvende hissettiğinize bağlı olarak bir mahalleyi, caddeyi ya da semti değerlendirebilirsiniz. My Safetipin bir yerin güvenlik derecesini, insan çeşitliliği, toplu taşıma, aydınlatma, görünürlük, genişlik, güvenlik, kendi hisleriniz, kalabalık ve kaldırımın varlığı gibi çeşitli faktörlere göre belirler. Kendi puanınızı eklemek, My Safetipin'in bu konumları en doğru güvenlik puanıyla güncellemesine yardımcı olur.

Life360

Life360'a arkadaş ve aile çevrenizi ekleyebilirsiniz. Onların gerçek zamanlı konumlarını bir harita üzerinde görüntüleyebilir ve onlar da sizinkileri görüntüleyebilirler. Aileniz artık akıllı telefonlarından konumunuza her zaman erişebilecekleri için bir şeyden fazla endişelenmeleri gerekmeyecek.

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Favori yerlerinizi bile seçebilirsiniz. Bu şekilde, çevre üyeleriniz bu alanlara vardığınızda veya bu alanlardan ayrıldığınızda uyarılar alırlar. Arkadaşlarınızın ve ailenizin her saniye konumunuza erişmesini istemiyorsanız, konum paylaşımınızı kapatmayı her zaman seçebilirsiniz. Life360 ayrıca, uygulama içi mesajlaşma ile kendi çevrenizdeki üyelerle iletişim halinde olmanızı sağlar.

Noonlight

Noonlight (eski adıyla SafeTrek) sizi evde ya da hareket halindeyken koruma işlevine sahiptir. Özellikle kabataslak bir alanda yürürken, Noonlight'ı açın ve mavi düğmeye basılı tutun.

Düğmeyi bıraktığınızda, kırmızı olur. Noonlight, PIN kodunuzu on saniye içinde girmenizi isteyecektir; PIN kodunuzu yeterince hızlı yazmamak, polise yapılan bir çağrıyı tetikler. Uygulama ardından polise bulunduğunuz yeri adınızı ve tıbbi bilgilerinizi gönderecek (eğer eklemeyi tercih ederseniz). Evinizde kullanırsanız, hırsızlık durumunda Amazon Echo hoparlörünün Noonlight'a haber vermesini ve polisi aramasını sağlayabilirsiniz.

LifeLine Response

Çok yönlü bir kişisel güvenlik koruması istiyorsanız, LifeLine Response mükemmel bir seçenektir. Hedefinize ulaşana kadar baş parmağınızı telefonunuzda tutarak uygulamayı etkinleştirin. Vardığınızda, alarmı devre dışı bırakmak için özel kodunuzu girmeniz yeterlidir. Kodu zamanında girmediyseniz, LifeLine Response yetkilileri ve seçilen kişileri uyarır. Apple Watch ile uyumlu çalışır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum