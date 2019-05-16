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Mart ayında Samsung, en yeni orta sınıf Galaxy A modellerini satmaya başladı. Gelen ilk bilgilere göre A serisi tanıtıldıktan 70 gün içinde 5 milyon adetten fazla sattı ve 1 milyar dolardan fazla gelir getirdi. Modeller Galaxy A10'dan Galaxy A80'e kadar uzanıyor ve fiyatlandırmalar belirgin oranda değişiyor. Genel olarak, Samsung A telefonların bu yıl 4 milyar dolar kazandırması bekliyor.

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En Çok Satan Telefonlarda Samsung Galaxy A İlk Sırada

Bir zamanlar Hindistan'ın en popüler akıllı telefon üreticisi olan Samsung, Çinli Xiaomi ve Oppo gibi markalar neticesinde pazarı biraz kaybetti. En son verilere göre, Xiaomi Hindistan'ın ilk çeyreğinde önde gelen akıllı telefon markası iken Samsung,%23'lük bir pay ile ikinci oldu (bir önceki yıla göre sevkiyatlarda %4,8 düşüşe yaşanmasına rağmen). Bununla birlikte, Counterpoint Research’ün belirttiği gibi, Samsung, yılın ilk üç ayında ülkedeki premium telefonların en büyük satıcısıydı. Bunun nedeni Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+'ın başarısıydı.

Uygun fiyatlı Galaxy A10

Samsung Galaxy A telefonlarda büyük ekranlar, güçlü piller ve uygun kameralar var. Serinin giriş seviyesi modeli olan Galaxy A10, 720 x 1520 (HD+) çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip 6.2 inç LCD ekrana geliyor. Telefonun 2 GB RAM belleği ve 32 GB depolaması var. Arkaya bakan 13MP kameranın yanı sıra önde 13MP selfie kamera var. Telefon Exynos 7884 SoC tarafından desteklenmekte ve 3400mAh bataryası bulunuyor.

Amiral gemisi Galaxy A80

Bunlar Galaxy A80 gibi amiral gemisine yakın özellikler sunan modellerle karşılaştırıldığında resim çok daha iyi anlaşılıyor. A80, 1080 x 2400 (FHD+) çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran sunuyor. Snapdragon 730 Platformu, 8 GB bellek ve 128 GB depolama ile birlikte kaputun altında. 48 MP birincil kamera, ultra geniş lensli 8 MP ikincil kamera ve Uçuş Süresi (ToF) sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu. Sonuncusu kızılötesi bir ışının konuya çarpıp telefona dönmesi süresini ölçer. Bu veriler cihazın portreler üzerindeki bokeh etkisi için derinliğini daha doğru ölçmesini sağlar ve AR özellikler için kullanılır. Bu model döner bir kameraya sahip ve 3700 mAh batarya taşıyor. Gördüğünüz gibi, Galaxy A serisi oldukça geniş.

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Galaxy M Serisi de Başarılı

Samsung bununla birlikte bazı pazarlara özel yeni telefonlar sunuyor. Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30'dan oluşan Galaxy M orta menzilli bir çizgide yol alıyor. Bu modeller Galaxy J hattının yerini alıyor ve Samsung'un önerdiği fiyatlar 132 ABD Doları ile 213 ABD Doları arasında değişiyor.

Genel anlamda birçok ülkede telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Samsung ise tarihinde ilk kez orta ve giriş seviyesi modellerde bu kadar iddialı oluyor.

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