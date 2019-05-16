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iPhone'lar Face ID teknolojileri ile bilinir. Ekran kilidini açmak için parola girmek veya parmak izi okuyucusunu kullanmak yerine iPhone sahipleri yüzlerini taratmayı seçebiliyor. Bu da akıllara Face ID'nin güvenilir olup olmadığı düşüncesini getirir.

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iPhone'larda Face ID Kullanmak Güvenilir midir?

Face ID gözler için güvenli mi?

Face ID için IR kullanılır çünkü her çevrede çalışır. Bu da Face ID'nin sizi tamamen karanlıkta bile tanıdığı anlamına gelir. Ancak Face ID gözler için gerçekten zararlı değildir.

Karanlık ortamlarda parlak bir ekrana bakarak gözlerinize zarar verme olasılığınız daha yüksektir. Ayarlar> Ekran ve Parlaklık'a gidin ve Gerçek Ton'u işaretleyin. Night Shift özelliğini açmak gözlerinizdeki gerginliği alır.

Apple nasıl göründüğümü biliyor mu?

Yüzünüzün matematiksel gösterimi Enclave'de şifrelenmiştir. Bu veri bileşimi, arabiriminizin ve uygulamalarınızın kilidini açmak için şifre çözme anahtarları oluşturmak için kullanılır, bu nedenle cihazınızdan asla ayrılmaz. Uygulamalar yalnızca kimlik doğrulamanın başarılı olup olmadığını bilirler. Yüz kimliği bilginiz iCloud'a bile yüklenmez.

Güvenlik endişeleriniz varsa Facebook gibi şirketler çok daha tehlikelidir.

Face ID ne tür güvenlik önlemlerine sahiptir?

Cihazınızı her açtığınızda, Face ID devre dışı bırakılır. Bu sayede cihazınız açıkken uygulamalar tarafından veya başka programlarca erişilmesi imkansız hale gelir.

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Peki siz uyurken veya bilinçsiz durumdayken Face ID ile telefonunuzun kilidi açılabilir mi? Hayır çünkü özellik gözleriniz kapalıyken çalışmaz. Yine de Ayarlar> Face ID ve Parola'yı seçerek ve Dikkat Gerektiren Özellikler onay kutusunu işaretleyerek bu güvenliği daha da artırabilirsiniz.

Polis, Face ID kullanarak telefonuma erişebilir mi?

Kanunlar şu anda kabataslak ve ülkeden ülkeye değişiyor. ABD'de bir şüphelinin “herhangi bir ceza davasında kendisine karşı tanık olmaya zorlanamayacağını” belirtilmektedir. Bazıları bunun telefonun kilidini açmaya kadar uzandığını düşünüyor ancak gerçekte durum biraz gri taraftadır.

İkizim telefonumun kilidini açabilir mi?

Bununla birlikte, ikizlerin birbirlerinin telefonlarına erişme olasılığı daha yüksektir. Bu endişe verici bir durum ise Face ID'yi devre dışı bırakın ve bunun yerine bir şifre kullanın. Bunu yapmak için, Ayarlar> Face ID ve Parola> Face ID'yi Sıfırla bölümüne gidin.

Face ID güvenli mi?

Yüz kimliği genel olarak güvenlidir. iPhone'unuzun Secure Enclave uygulamasında depolanan yüzünüzün matematiksel bir gösterimini oluşturur. Face ID'yi güç ve ses seviyesi kontrollerine basarak etkinleştirmek en güvenli seçeneklerden biridir. Böylece otomatik olarak çalıştırılamaz.

Apple cihazları genel olarak Android'lerden kat ve kat daha güvenlidir. En azından bundan emin olabilirsiniz. Zira Android'in Google'a ait olduğunu ve Google'ın da en sevdiği şeyin kullanıcıları takip etmek olduğunu unutmayın.

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