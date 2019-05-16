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Beklendiği gibi Nintendo Android ve iOS cihazlarına başka bir Pokemon oyunu daha getiriyor. Oyuna Pokemon Rumble Rush adı verildi ve zaten bir Android cihazınız varsa ve Avustralya'da yaşıyorsanız şimdi indirebilirsiniz. Aksi takdirde Nintendo'ya göre biraz daha beklemeniz gerekecek.

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Yeni Pokemon Oyunu Android ve iOS Telefonlar İçin Duyuruldu

Telefonunuzla küçük yaratıkları avlayarak oynanılan mevcut Pokemon oyunu gibi, Rumble Rush da oyuncuları keşfedilmemiş adalara gönderiyor ve bazılarının ekibinize katılması umuduyla vahşi Pokemon'larla savaştırıyor.

Pokemon koleksiyonunuzu büyüttükçe daha güçlü pokemon'ları da ele geçirmeye başlayabileceksiniz. Bunun ötesinde aynı Pokemon türlerini ne kadar çok toplarsanız size katıldıkları ilk anda o kadar güçlü olurlar.

Bu oldukça önemli görünüyor çünkü adalarda bulunan Super Boss'ları ekibinze katmak için çok güçlü bir Pokemon partisine ihtiyacınız olacak. Dahası Rumble Rush'da daha fazla hasar veya daha fazla tank gücü elde etmek için savaşa girmeden önce Pokemon'larınızı düzenleyebilecek ve değiştirebileceksiniz.

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Görünüşe göre oyuna dahil edilen iki tür gear bulunuyor: Güç gear'ları ve summon gear'ları. Birincisi Pokemon'ların istatistiklerini yükseltiyor ve onları daha iyi hale getiriyor. Böylece savaşta daha etkili oluyorlar. İkincisi Pokemon'ların geçici olarak başka bir Pokemon'u savaşa çağırmasına izin veriyor. Bu ilkinden de güçlü görünüyor. Ancak doğrusunu zaman gösterecek.

Her ne kadar Pokemon Rumble Rush ücretsiz bir macera oyunu olarak sunulacak olsa da oyuncuların gerçek para birimlerini kullanarak eşya satın almasına izin evriliyor. Bu da Pokemon Rumble Rush'ı biraz kazanmak için öde sistemine itiyor. Yine test etmeden gerçeği söylemek zor olacak. Oyun Türkiye'ye ilerleyen haftalarda gelecek.

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