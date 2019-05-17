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Tüm iPhone sahiplerinin sadece yüzde üçünün cihazlarındaki tüm özellikleri kullandığını biliyor muydunuz? Ancak, iPhone'larda çok az kişinin bildiği bir sürü harika fonksiyon bulunmaktadır. Bunların ustası olun ve teknolojiye meraklı arkadaşlarınızı şaşırtın.

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Arkadaşlarınızı Şaşırtabilecek Gizli iPhone Özellikleri

Wi-Fi şifresini bilmeden paylaşın

Belki bir partiye ev sahipliği yapıyor ve herkes aylar önce bir kenara not aldığınız ve şimdi unuttuğunuz Wi-Fi şifrenizi soruyor olabilir veya belki de iPhone'unuzun otomatik olarak bağlandığı yerel kahve dükkanınıza bir arkadaş getirdiniz ve şifreyi bilmek istiyor.

Bilinmeyen Wi-Fi şifresi nasıl paylaşılır?

Her iki iPhone'da Wi-Fi ve Bluetooth açık ve cihazlar iOS 11 veya üstünü çalıştırdığı sürece, şifreyi bilmeden paylaşabilirsiniz:

Arkadaşınızın Ayarlar> Wi-Fi'a gitmesini sağlayın ve bağlı olduğunuz ağa dokunun.

iPhone'unuzda, şifreyi paylaşmak isteyip istemediğinizi soran bir pencere açılır. Parolayı Paylaş'a dokunun ve iki telefonu birbirine yakın tutun.

Çantalardan kanepelere kadar her şeyi ölçün

iOS 12 ile, Apple, herhangi bir nesneyi telefonunuzla işaret ederek ölçmenize olanak tanıyan Ölçüm uygulamasını başlattı. İşte nasıl çalıştığı:

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Ölçüm uygulamasını başlatın.

Kamerayı nesnenin başlangıç ​​noktasına yerleştirin ve artı (+) simgesine dokunun.

iPhone'unuzu nesnenin diğer ucuna taşıyın. Başlangıç ​​noktasından uzanan sarı bir çizgi göreceksiniz.

Nesneyi yakaladığınızda, bir kez daha artı simgesine dokunun.

Çizgi düz beyaza döner ve iki nokta arasındaki mesafeyi görüntüler.

Kesin konumunuzu yazın

Arkadaşınız sizi bu yepyeni İzmir restoranına davet ediyor; o kadar yeni ki henüz haritada görünmüyor. Konum Servisleri açık ve Mesajlar'ın servise erişmesine izin verildiği sürece, konumunuzu mesajlamak kolaydır:

Mesajlar'da bir görüşme açın.

Alıcının adına dokunun.

Şimdi bilgi (i) simgesine dokunun.

Son olarak, Geçerli Konumumu Gönder öğesine dokunun.

Bu, arkadaşınıza bulunduğunuz yerin bir Apple Haritalar görüntüsünü gönderecek.

iPhone'unuzla akşam yemeğini ödeyin

Büyülü olmayabilir ancak Apple Pay düşündüğünüzden daha güvenli ve daha kullanışlıdır. Kartlarınızı iPhone’un yerel Cüzdan uygulamasına ekleyin; uyumlu bir terminali olan herhangi bir dükkandan veya restoranda iPhone ile ödeme yapabilirsiniz.

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