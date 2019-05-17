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Artık iPhone, iPad veya Apple TV'nizde Steam oyunları oynamanıza izin veren iOS ve tvOS için sunulan Steam Link uygulamasını indirebilirsiniz. Bu işlev büyük Steam oyunları koleksiyonu olan ve bunları yatakta uzanıyorken oynama arzusu olan herkes için iyi bir haber. İşte Steam oyunlarını iPhone'da oynamak için bilmeniz gerekenler. Adımlar için yazımızın sonuna göz atın.

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Steam Oyunlarını iPhone'da Oynamak

Apple İlk Başlarda Steam Link'i Reddetti

Mayıs 2018'de Valve Android için Steam Link uygulamasını piyasaya sürdü. Şirket ayrıca iOS'te Steam Link uygulamasını yayınlamaya çalıştı, ancak Apple uygulamanın “iş çatışmaları” olduğu iddiası nedeniyle reddetti. Valve karara itiraz etti, ancak Apple temyiz başvurusunu kabul etmedi.

Şimdi, bir yıl sonra Valve ve Apple aralarındaki sorunu çözdüler ve Steam Link uygulaması artık App Store'da mevcut. Kararın değişmesine neyin yol açtığı belli değil, ancak Valve'in uygulamasının onaylanması için belirli yönlerini değiştirmiş olması muhtemel.

Steam Oyunlarını iPhone veya iPad'inize aktarın

Steam Link'i indirmek ve yüklemek kolaydır. Bir kez ayarlandıktan sonra Steam Link uygulaması, Steam oyunları koleksiyonunuzu PC'nizden aynı ağdaki diğer cihazlara aktarmanızı sağlar. Bu cihazlar şimdi iPhone, iPad ve Apple TV gibi Apple aygıtları da içeriyor.

Mobil oyunlar olabildiğince iyiler sadece büyük bütçeli PC oyunlarıyla hikaye ve içerik açısından rekabet edemezler. Bu da akıllı telefon veya tablette söz konusu PC oyunlarını oynama fikrini ortaya çıkaran şey oluyor.

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Bazı önkoşullar var. Steam çalıştıran bir bilgisayara (Windows, Mac veya Linux), iOS 10 veya daha üstünü çalıştıran bir iPhone veya iPad'e ve hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına sahip olmanız gerek. Ayrıca bir Steam kontrol cihazı veya MFI kontrol cihazınız olmasını isteyeceksiniz.

Bunların hepsine (ayrıca geniş bir Steam oyunları koleksiyonuna) sahipseniz, Steam Link uygulaması eğlenceli bir uygulama halini alacak. Özellikle video oyunları oynamak için bilgisayarınızda oturmak zorunda kalmak istemiyorsanız harika bir araçtır.

Steam Link Uygulaması Yüklemeye Değer mi?

iOS'te Steam Link kullanma kılavuzumuz olmasa da, daha önce Steam Link'i kullanarak Steam Oyunlarını Android'de nasıl oynayacağınızı açıklamıştık. Adımlar iPhone ve iPad'lerde de aynıdır. O halde bağlantıya tıklayarak adımları takip edin: https://akillitelefon.com/2018/12/14/android-telefonda-steam-oyunlari-oynamak/

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