REKLAMLAR

Birçoğumuz için sabahları yataktan çıkmak günün en zor kısmıdır. Kullanılabilir birçok alarm saati uygulaması varken, bip sesini yok saymak veya erteleme düğmesine basmak çok kolaydır. O nedenle sosyal alarm uygulamaları aradığınız çözüm olabilir.

REKLAMLAR

Yataktan Kalkamayanlar İçin Sosyal Alarm Uygulamaları

Cuckuu

Cuckuu, sadece bir sosyal alarm saati uygulamasından çok daha fazlasıdır ve neredeyse her şeyi hatırlamanıza yardımcı olabilir. Yapılacaklar listesini ve çalar saati birleştirerek, etkinlikleri daha iyi yönetmenize yardımcı olmak ve hayal edilebileceğiniz diğer her şey için bir cuckuu oluşturabilirsiniz.

Bir etkinlik oluştururken, gizli tutmayı seçebilir, belirli bir arkadaş grubu ve ailenizle veya uygulamayı kullanan herkesle paylaşabilirsiniz. Büyük veya küçük olsun, olayın arkasındaki hikayeyi hatırlamanıza yardımcı olması için, cuckuus'a resim, video veya bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Wakie Chat

Sizi derin bir uykudan uyandırmak için bir tür bip sesi ya da başka bir gürültü yerine, Wakie Chat kesinlikle eski bir yaklaşımı benimsemiştir: Tamamen yabancı bir kişiden canlı bir çağrı almak.

Bu biraz tuhaf görünebilir veya sadece düpedüz saçma gelebilir. Ancak Wakie’nin CEO’su, bir yabancıdan gelen canlı bir telefon görüşmesinin beyninizi uykudan uyandırmak için yüzde 99 garanti olduğunu söylüyor. Erteleme düğmesi olan geleneksel bir alarm saatinden çok daha başarılı olduğunu güvenle söyleyebiliriz.

Snoozle

REKLAMLAR

Snoozle'u alarmlar için sosyal bir ağ olarak düşünün. Arkadaşlarınız ve aileniz, her sabah olağan bip sesi yerine, alarm saatinde duyacağınız sesli mesajlar gönderebilir. Sesli mesajların her biri, siz duyduktan sonra otomatik olarak silinecektir. Bu, her gün her zaman yeni bir şeyle uyanacağınız anlamına gelir.

WakeMe

WakeMe tamamen video ile ilgili. Müzik veya sesle uyanmak yerine, uygulama arkadaşlarınızdan ve ailenizden kişiselleştirilmiş videolar oynatır. Favorinizi geri oynatabilir ve diğerleri için videolar oluşturabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak basittir. Saat, tarih ve bir nedenle birlikte alarm oluşturarak başlayın. Ardından, alarm çaldığında gelen video mesajlarını görmek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin. Daha sonra bilgi mesajı alırlar ve 15 saniyeye kadar videolar kaydedebilirler.

Galarm

Galarm, hem sosyal hem de sosyal olmayan özellikler sunan bir çalar saat uygulaması arıyorsanız, iyi bir seçimdir. Basit bir uyandırma çağrısından toplantı hatırlatmasına kadar her şey için hayal edilebilecek herhangi bir olay için alarm oluşturabilirsiniz. Her alarm günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak tekrarlanabilir.

Özellikle sabahları yataktan kalkmanıza yardımcı olacak samimi bir yol arıyorsanız, uygulama başka bir katılımcının da alarma dahil olmasına izin verir. Alarmınız çaldığında göreviniz aynı zamanda diğer katılımcılara da hatırlatılacaktır. Aynı zamanda eğer alarmı kaçırırsanız diğer kişi sizi nazikçe dürtebilir ve uyandırabilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum