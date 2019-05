REKLAMLAR

Yayıncı firmanın yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre iki ay önce resmi olarak faaliyete geçirilen Activision’ın Call of Duty: Mobile oyununun beta sürümü Android ve iOS oyuncularına açıldı. Beta programı ile birlikte, Activision oyunun en önemli oynanış özelliklerini ortaya çıkardı. Call of Duty Mobile oyuncuları beta testi sırasında oyunun neredeyse tüm fonksiyonlarını deneyimleyebilecek.

Call of Duty: Mobile Beta Telefonlarda Oynanmaya Başladı

Ancak, ilk olarak, kapalı beta testinin bu hafta Hindistan'da başladığını ve bölgesel beta testinin Avustralya'da da yakında başlayacağından bahsetmekte fayda var. Ancak Activision önümüzdeki aylarda daha fazla bölgenin betaya erişebileceğini söylüyor. Bu yaz belirli bölgelerde başlatılacak olan açık beta erişimine erişmek için Call of Duty: Mobile'e kaydolmayı ve ön kayıt sırasına girmeyi unutmayın.

Oyuncuların deneyebileceği beş çok oyunculu mod olacak:

Free for All – her oyuncu için klasik bir ölüm maçı.

Frontline – bir takım üssünde doğduktan sonra, rakip takımdaki oyuncuları alt edin.

Team Deathmatch- klasik, rakip takımı alt etme modu.

Hardpoint – puan kazanmak için hardpoint'i ele geçirin ve tutun.

Dominition- puan kazanmak için belirlenmiş pozisyonları ele geçirin ve tutun.

Sekiz oyuncuya kadar destek veren ilk modun dışında (Free for All), geriye kalan tüm modlar 10 oyuncuya kadar destek veriyor. Ayrıca, Call of Duty: Mobile'da Nuketown, Crash, Hijacked, Crossfire, Sandoff, Killhouse ve Firing Range gibi yedi harita mevcut olacak.

Yüklemelere gelince çok sayıda özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Birincil ve İkincil silahlara ek olarak, patlayıcı el bombası, taktiksel el bombası ve silaha yerleştirilen bomba atar seçenekleri de olacak.

Buna ek olarak, oyuncular oynamak istediği askeri seçebilecek. Call of Duty evrenindeki birçok ikonik karakter burada olacak. Böylece ister o karakterlerle isterse kendi hikayenizi yazabileceğiniz isimsiz bir karakterle oynayabileceksiniz. Her birinin kaskını, sırt çantasını ve kıyafetlerini kişiselleştirebileceksiniz.

İşte Call of Duty: Mobile çıktığında oynanabilecek ikonik karakterler: Alex Mason (Call of Duty: Black Ops), David “Section” Mason (Call of Duty: Black Ops II), Thomas A. Merric (Call of Duty: Ghosts'tan), Simon “Ghost” Riley (Call of Duty: Modern Warfare 2), John “Soap” MacTavish (Call of Duty: Modern Warfare) ve John Price (Call of Duty: Modern Warfare).

Activision'a göre Call of Duty: Mobile'da çok oyunculu maçlardan daha fazlası olacak, ancak önümüzdeki haftalarda bu içerik hakkında daha fazla bilgi açıklanacak, bu yüzden Call of Duty hayranı iseniz bizi takip etmeye devam edin.

