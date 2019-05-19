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Üst düzey akıllı telefonlar astronomik derecede pahalı hale geldi. Ancak hiçbir telefon sonsuza kadar pahalı kalmaz. Bir halefi geldiğinde eski amiral gemisini indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bununla birlikte madalyonun diğer tarafında düzenli olarak piyasaya sürülen yeni iddialı orta sınıf telefonlar bulunur. Peki hangisini almalı? Eski üst sınıf modeller mi yoksa yeni bütçe modeller mi?

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Eski Amiral Gemileri mi Yeni Orta Sınıf Telefonlar mı?

Eski Amiral Gemisi Telefonların Avantajları

İlk olarak, geçen yıl veya bir önceki yıldan bir premium model akıllı telefon almanın bazı avantajlarını inceleyelim.

Daha iyi kameralar

Birçok şirket amiral gemisi telefonlarda kameralara odaklanır. Hatta çoğu zaman üst düzey bir telefonu daha ucuz alternatifinden ayıran kamerası olmuştur. Fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsanız o halde yeni orta sınıf bir model yerine eski amiral gemisi üst sınıf model almak isteyeceksiniz.

Su yalıtımı

Su geçirmezlik, hala bütçe telefonu segmentine tam olarak geçiş yapmamış önemli bir özelliktir. Bazıları, Motorola gibi, su sıçramasına dayanıklı bir dış gövde sunar ancak oldukça sınırlıdır. Yeni orta sınıflar küçük su hasarlarından bile kaçınamayabiliyor.

Daha uzun yazılım desteği

Eski nesil amiral gemisi telefonlar daha eski yazılımlarla birlikte gelir. Ancak, üreticiler orta sınıf bütçe telefonlara kıyasla amiral gemilerine daha uzun yazılım desteği verirler.

Eşsiz ve üstün tasarımlar

Tasarım bir amiral gemisi telefonun öne çıktığı ilk noktalardan biridir. Şirketler bu modellerde ekranların kıvrımına, gövde oranlarına ve diğer ilginç özelliklere yatırım yaparlar. Orta sınıfta buna çok daha az rastlanır.

Keskin ekranlar

Bir süre önce piyasaya sürülmesine rağmen, amiral gemisi telefonların büyük kısmı bütçe modellerden daha net ekranlara sahip. Üst düzey cihazların çoğu, daha uygun fiyatlı telefonlarda bulunan 1080p çözünürlük yerine Quad HD panel ile birlikte geliyor. HDR10 desteği ve LCD yerine daha iyi renkler veren OLED ekranlar sunmaları diğer önemli detaylar arasında.

Daha hızlı şarj ve kablosuz şarj

Benzer şekilde, hızlı şarj orta seviye telefonlarda yeterince yaygın değil. Bunun için yüksek kaliteli bir telefona yatırım yapmanız gerekecek. Bu modeller hala çok daha hızlı şarj olabiliyor.

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Eski ancak daha hızlı çipset

Gelişmiş oyunlar oynamak veya başka yoğun kaynak gerektiren işler için eski fakat daha güçlü bir CPU ile gitmek daha akıllıca olacaktır. Eski amiral gemisi telefonlar hala çok hızlı çipsetlere sahipler.

Yeni Orta Sınıf Telefonların Avantajları

Artık eski bir amiral gemisinin avantajlarını incelediğimize göre, yepyeni bir bütçe cihazı almak için en iyi nedenlere bakalım.

Daha büyük piller

OEM'ler premium tekliflerini mümkün olduğunca ince hale getirmeye çalışarak bileşenlere çok az yer ayırıyor. Bununla birlikte bütçe cihazları daha az talepkar bir yonga seti ile çalıştığından ve yüksek çözünürlüklü ekranları desteklemediğinden, tek bir şarjla daha uzun süre dayanabiliyorlar.

Yeni ürünler için daha iyi müşteri desteği

Müşteri desteği söz konusu olduğunda yeni ürünler tercih edilmektedir. Bu da satın aldığınız yeni orta sınıf telefon için daha iyi ve daha hızlı müşteri desteği alacağınız anlamına gelir.

Kutudan son yazılımla çıkma

Birinci sınıf bir telefon muhtemelen daha uzun bir süre boyunca yazılım desteği alıyor olsa da, yeni orta sınıflar genellikle kutudan en yeni yazılımlarla çıkar. Bu da cihazınızı uzun yıllar kullanmayı planlamıyorsanız yeterince iyidir.

Daha fazla depolama ve bellek

Örneğin Xiaomi’deki Poco F1, 300 dolara 6 GB RAM ile gelirken buna karşılık, Google Pixel'de 4 GB RAM bulunur ve 799 dolardan satılır. RAM, çok sayıda uygulamayı fazla düşünmeden aynı anda çalıştırmayı sevenler için önemlidir.

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