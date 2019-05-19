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Microsoft'un yaklaşık iki hafta önce Minecraft'la ilgili yeni bir AR (artırılmış gerçeklik) mobil oyunu yaptığı sızdırılmıştı ve kısa süre önce şirket oyunu resmi olarak duyurdu. Buna Minecraft Earth adı veriliyor ve bu yaz aylarında Android ve iOS cihazlarına gelmiş olacak. Tarih henüz belli değil.

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Minecraft Gerçek Dünyayla Buluşuyor: Earth AR Duyuruldu

Yeni oyunu duyurmanın yanı sıra, Microsoft, Minecraft Earth hakkında bazı ilginç ayrıntılar paylaştı. Öncelikle, uzun süredir Minecraft oyuncusuysanız, yaklaşmakta olan mobil oyunun birçok Vanilla Minecraft özelliğini ve daha sonra detaylandırılacak yenilerini de içerdiğini bilmek sizi mutlu edecektir. Minecraft Earth oyuncuları bu benzersiz sürüm ile gerçek dünyayı keşfederken etrafında gördükleri şeyleri toplayabilecek ve bunları çevresini daha zengin hale getirmek için kullanabilecek. Çevresindeki engellerin üstesinden kaynak toplayarak gelecek.

Daha da önemlisi, Minecraft Earth oyuncuları Tappables adı verilen küçük blok ve sandık kümelerini bulmak için gerçek dünyayı dolaşacaklar. Sunulan Maceralar / Adventures ile oyuncuların her gün Minecraft Earth AR ile dışarı çıkması için bir nedeni olacak. Örneğin bu yerel bir parkta elmas bulabileceğiniz bir maden olabilecek veya kaldırımdaki Minecraft ağaçlarını kesebileceksiniz. Kaynak toplamak istiyorsanız etrafınızdaki canavarlarla savaşmak zorunda kalacaksınız. Bu da oyunda ilerlerken sizi tecrübe puanlarıyla ödüllendirecek.

Minecraft Earth, arkadaşlarınızla oynamak için eğlenceli bir oyun olacak. Microsoft oyunun çok oyunculu yapısını sosyal çok oyunculu deneyimle birleştiriyor. AR için optimize edilmiş yapısı sayesinde bir akıllı telefona sahip olan herkes tarafından oynanabilecek.

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Microsoft’a göre, Minecraft Earth bu yaz Android ve iOS’te beta sürümünde sunulacak, ancak beta programı iyi giderse bu yıl tam bir sürüm söz konusu olabilir.

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