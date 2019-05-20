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WhatsApp'tan gelen sesli mesajları metne dönüştürerek sesli mesajları metin dosyası halinde belgeleyebilir ve saklayabilirsiniz. WhatsApp sesli mesajlarını metne dönüştürme işlemi için WhatsApp uygulamasının kendisine ait bir özelliği yoktur. Bu yazımızda sizlere WhatsApp'ta ses dosyalarını nasıl metne dönüştüreceğiniz konusunda bilgi vereceğiz.

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Android'te WhatsApp Sesli Mesajlarını Metne Dönüştürme

1- Transcriber for WhatsApp

Android'te WhatsApp uygulamasında arkadaşlarınızdan gelen sesli mesajları metne dönüştürmek için WhatsApp'ın kendine ait bir özelliği yoktur. Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmek için Google Play Store'da bulunan Transcriber for WhatsApp isimli uygulama işinize yarayacaktır. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Transcriber for WhatsApp'ı indirdikten sonra uygulamaya girin ve uygulama kurulumu için basit adımları takip edin. Adımları takip ettikten ve uygulama kurulumu tamamen gerçekleştikten sonra WhatsApp'ta metne dönüştüreceğiniz sesli mesajın bulunduğu sohbet ekranına gidin. Sesli mesajı bulduktan sonra bu mesajın üzerine uzunca basılı tutun ve Paylaş'a tıklayın. Paylaş seçeneğine tıkladığınızda ses dosyasını paylaşabileceğiniz uygulamalar listelenecektir. Bu listeden Transcriber for WhatsApp uygulamasını seçin. Uygulama ses dosyasını otomatik olarak metne çevirecektir.

2- Textr

Textr isimli uygulama da Google Play Store'dan indirilebilir ücretsiz, WhatsApp ses dosyalarını metne dönüştürücü uygulamadır. Ses dosyasını metne dönüştürmek için uygulamayı buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

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Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın ve uygulama açıldığında istenen izinlere izin verin. İzinleri onayladıktan sonra WhatsApp'a girin ve metne dönüştüreceğiniz ses dosyasına gidin. Sesli mesajın üzerine basılı tutun ve Paylaş butonuna tıklayarak Textr uygulamasını seçin. Uygulamaya ses dosyası aktarıldığında Textr, sesli mesajı otomatik olarak metne dönüştürecektir.

WhatsApp hakkında diğer ipuçlarına ulaşmak için buraya tıklayabilir, pratik WhatsApp ipuçları öğrenebilirsiniz.

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