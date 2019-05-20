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Google ve Google'a ait şirketleri bir çatı altında toplamak için kısa süre önce kurulan Alphabet Inc. Huawei ile olan ilişkisini askıya aldı. Şirket, açık kaynak lisansları kapsamındakiler dışında, donanım ve yazılım ürünlerinin transferi konusunda işbirliği içindeydi. ABD hükümeti uzun bir süredir Çinli teknoloji şirketi Huawei'i kara listeye almaya çalışıyor. Huawei telefonlar ABD'de satılmıyor. Ancak şimdiki hamle çok daha büyük.

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Google, Huawei'in Android Lisansını Geri Çekiyor

Huawei bu hamleyle anında Android işletim sistemi güncellemelerine erişimi kaybedecek. Çin dışında satılan bir sonraki akıllı telefonlarında Google Play Store ve Gmail gibi popüler uygulamalar ve hizmetler bulunmayacak.

İçeriden gelen kaynağa göre, hangi hizmetlere erişimin kaldırılacağı hala Google tarafından tartışılıyor. Huawei sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Huawei avukatlarının ABD Ticaret Departmanı’nın eylemlerinin sonuçlarını incelediklerini söyledi. Konu hakkında Huawei'den daha fazla yorum gelmedi.

ABD Ticaret Departmanı temsilcileri ise henüz yorum yapmamayı seçti.

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Huawei, açık kaynak lisansıyla herkesin erişimine açık olan mevcut Android sürümünü kullanmaya devam edecek. Ancak Google artık Huawei ile servisler ve yazılımlarla ilgili daha fazla teknik destek ve işbirliği yapmayacak.

Trump yönetimi geçtiğimiz perşembe günü Huawei'i ticaret kara listesine ekledi. Bu da anında teknoloji şirketinin ABD'li şirketlerle iş yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi.

Bu büyük engellerin sebebine dair hala ABD'den net bir kanıt gelmedi. Bazıları Huawei'in yükselen başarısına engel olmak için yapıldığına inanılıyor.