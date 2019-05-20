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Her ne kadar Huawei şu anda biraz sorun yaşıyor olsa da, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisinin Honor 20’nin duyurusunu erteleme planları yok. Cihazın tüm özellikleri ve renk seçenekleri detaylıca ortaya çıktı.

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Honor 20 / Pro'ya Dair Her Şey: Renk, Özellikler ve Ekran

Honor 20, çoğu 2019 bayrak gemisinde olduğu gibi, ince çerçevelerle birleştirilmiş büyük bir ekran ve biraz daha kalın bir çene ile donatılmış. Ancak ilk söylentilerin aksine, akıllı telefon bir çentik içermiyor ve bunun yerine 6.26 inçlik panelin sol üst köşesine yerleştirilmiş delik tasarımını seçiyor. Böylece bir AMOLED'e değil LCD ekrana sahip olduğunu gösteriyor.

Optik veya ultrasonik olsun, bugünlerde yüksek teknolojili cihazlarda sıklıkla kullanılan bir özellik ekran parmak izi okuyucusu oluyor. Honor bütçeye önem verdiğinden cihazlarını uygun fiyatlı yapan bir firma. O nedenle ekran parmak izi yok o nedenle alışılmış parmak izi tekniği kullanılmış. Bu tarayıcı cihazın yan tarafında.

Honor 20'nin kamera düzeni P30 serisini andırıyor. Sol üst köşeye doğru üç ayrı sensör ve bir LED flaş var. Dikey bir kamera kurulumu tercih edilmiş.

Honor 20'nin ana kamerası 48 megapiksel çözünürlük sunacak. Bununla birlikte, yazılım aracılığıyla akıllı telefon yüksek kalitede 12 megapiksel çekim yapabilecek. Honor buna ‘Light Fusion’ diyor.

Buna ek olarak, ultra geniş açılı çekimlere izin veren 16 megapiksel kamera var. Özel bir telefoto kamera maalesef mevcut değil, ancak Honor 20'nin yalnızca 4 cm'lik (1,6 inç) mesafeden makro çekim yaptığı belirtilmiş. Buna özel tasarlanmış 2 megapiksel bir sensörü var. Bu sensör 3 kat kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor.

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Dördüncü sensör yine 2 MP çözünürlükte ve derinlik algılama için kullanılıyor. Honor 20'da lazer otofocus mevcut ve geniş açı çekim yapan kamerasının diyaframı f/1.4 özelliğinde.

Premium fiyat etiketi olmadan Huawei P30 Pro performansı

Huawei ve Honor’un diğer üstün özellikli akıllı telefonları gibi, Honor 20’nin de zaten Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P30 Pro’da kullanılan Kirin 980’i ile donatılmış olması bekleniyordu. Çip, performans açısından OnePlus 7 Pro ve Galaxy S10 için kullanılan Snapdragon 855'in gerisinde oturuyor. Ancak yine de etkileyici sonuçlar veriyor.

Honor 20 özellikleri arasında 6GB RAM ve 128GB depolama mevcut. Huawei’in özel nanoSD formatı yerine depolama alanı microSD kartlarla genişletilebilir olacak.

Honor 20’nin 22.5W SuperCharge teknolojisi desteği olması bekleniyor. Yalnızca 30 dakikada %50 şarj olabilecek. Bataryası 3.750mAh pil olacak. Bekleneceği gibi Huawei’in EMUI 9.1’ini çalıştırıyor. Cihaz Huawei P30 Pro'dan belirgin şekilde daha ucuz olacak. Tahminler 700-800 dolar arasında bir yerlerde.

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