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Kilit ABD şirketleri, tüm mobil ortamı değiştirebilecek bir hareketle Huawei ile alım satımını durdurdu. Yasağın merkezinde Huawei olsa da bu durum tüketicilere, bileşen tedarikçilerine ve diğer akıllı telefon üreticilerine zarar verecek. Ne olacağını tahmin etmek zor ancak bazıları kazanacak ve bazıları ise kaybedecek. İşte hızlı bir özet.

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Huawei Yasağı Mevcut Telefonları Nasıl Etkileyecek?

Liste elbette Huawei ve alt marka Honor ile başlıyor. Google, mevcut telefonların yanı sıra yaklaşmakta olan bazı modellerin normal şekilde çalışmaya, güvenlik güncellemeleri almaya ve Google Play mağazasına erişmeye devam edeceğini söyledi. Öyleyse Honor 20 cihazlar herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacak.

Ancak mevcut modeller bugün çalıştırdıkları Android sürümünde sıkışıp kalabilir. Bu nedenle Huawei telefonların Android 10 Q'ya geçip geçemeyecekleri kesin değil.

Çoğu uygulamayı ve oyunu yükleyemeyen, OS güncellemesi almayan bir telefon

Google hizmetlerine (YouTube dahil) sahip yeni Huawei veya Honor modelleri piyasaya çıkmayacak. En çok acıtan şey sadece uygulama mağazası değil. Huawei, uygulama mağazalarını kullanmak için Amazon veya Epic'e bile gidemiyor. Çünkü bu ikisi Google ile aynı kurallara bağlı kalıyor.

Hemen belirtelim Huawei ve Honor telefonlar Çin'de Google olmadan gayet iyi durumdalar. Çin'deki telefonların kendi içerikleri olan kapalı bir uygulama ve oyun mağazası, sosyal ağları ve yardımcı programları (ör. Haritalar) var.

Bu yasak Android markasını kararttı

Sıradaki kişi olup olmadığını ve bu nedenle bir B planına sahip olup olmadıklarını merak eden telefon üreticileri var.

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Huawei'in “Hongmeng” adı verilen bir kurum içi mobil bir işletim sistemi olduğu biliniyor. Yani onların bir B Planı var. Samsung da benzer şekilde Tizen'i arka bahçesinde tutuyordu ancak nihayetinde Android telefonların daha fazla tercih edileceğine karar verdi.

Tüm bunlar, bileşen tedarikçilerine de zarar verecektir. Huawei'in kendine has yonga setleri ve modemleri olsa da, her şeye sahip değiller. Örneğin, P30 Pro Micron belleklerini kullanır ancak Micron artık Huawei'ye satış yapmayan şirketlerin saflarına katıldı. Bu bileşen tedarikçileri şimdi ürünleri için yeni alıcılar bulmak zorunda kalacaklar.

Huawei mobil işletim sistemini duyurabilir

Diğer akıllı telefon üreticileri artık Huawei'den daha az rekabetle karşılacak. Xiaomi, Oppo ve Realme Avrupa ve Güneydoğu Asya'da genişlemekle meşgul. Huawei ve Honor tarafından bırakılan pazardaki açığı kapatmaktan mutluluk duyacaklar

Ancak ne Symbian (Finlandiyalı Nokia’nın işletim sistemi), ne de webOS (Koreli LG’nin) ABD / Çin ticaret savaşında kaldıraç görevi görebilecek durumda değil.

Bütün bunlar hızlı bir şekilde oldu ancak Huawei hazırlıksız değil. Kendileri kapalı kapılar ardından işletim sistemlerini geliştiriyorlar. Ne zaman bilinmez ancak kısa süre içinde bu işletim sistemini duyurabilir ve Apple gibi olabilirler.

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