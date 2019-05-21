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Tüm teknoloji dünyasını şok eden Huawei yasağının yakında sona ereceğine dair herhangi bir işaret yok. Ancak aniden ortaya çıkan yasağın henüz erken günlerinde olduğumuzdan Huawei'ye biraz zaman tanınabiliyor. ABD, şirketin Android lisansını tekrar aktive ettiğini duyurdu. Bu geçici olarak yalnızca 90 gün sürecek.

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ABD Huawei'in Android Yasağını 90 Gün Erteledi

Trump'ın baskıları sonuç verdi ve uzun zamandır önü kesilmeye çalışılan Huawei için şimdi hiç olmadığı kadar büyük bir hamle atıldı. Google, Çinli şirketin Android lisansını iptal etmişti ancak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei yasağını 90 gün arkaya aldı.

ABD Huawei yasağının keyfi olduğunu gösteriyor

Rapora göre bu 90 günlük dönemde Huawei, Amerikalı şirketlerle yeniden ticaret yapabilecek ve Amerikan yapımı malları satın alabilecek. Huawei mevcut telefonlarına Android güncellemesi yayınlayabilecek. Bununla birlikte şirket yeni ürünler üretmek için kullanılacak türde Amerikan parçaları alamayacak. Bunlar için lisans onayı gerekecek ve ABD bunları onaylamayacak.

Bu hamle bir yandan da aslında yasağın gerçek bir temele oturmadığını gösteriyor. Eğer Huawei bu kadar tehlikeliyse neden birden ortaya çıkan yasağı erteleyebiliyor ve esnetebiliyorlar.

90 günlük sürede Huawei, Google ile yakından çalışacak ve telefonlarına yazılım güncellemeleri getirebilecek. Bu zaman diliminin gerekli Android Q sertifikalarını onaylamak için yeterli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yani Huawei cihazları Android Q güncellemesini asla görmeyebilir. Ancak Huawei büyük bir şirket ve bunun üstesinden gelmek için elinden geleni yapacaktır.

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Google onay vermediği sürece YouTube, Haritalar veya Gmail gibi Google servislerini kullanan herhangi bir cihaz çıkaramayacak. Honor 20 ve Honor 20 Pro halihazırda bu süreçten geçtiğinden yasaktan etkilenmeyecek. Katlanabilir Mate X telefonu için de aynısını söyleyebiliriz. En azından yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürülecek cihazlar için gelecek aydınlık görünüyor.

Huawei’in yasağı böylece 19 Ağustos’ta başlayacak. ABD ve Çin bu esnada yapılacak ticaret müzakereleriyle işleri yumuşatmayacak çalışacaktır. Kim bilir belki de yasak tamamen kalkabilir.

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