Acer Nitro 5 AN515-52 Dizüstü İncelemesi

Dünyanın en büyük üç bilgisayar üreticisinden biri olan Acer son zamanlarda oyuncu odaklı dizüstü ailesini genişletmeyi sürdürüyor. Nitro 5 bu ailenin iddialı üyelerinden biri. Acer her bütçeye uygun modeller sunduğu Nitro 5 serisini farklı işlemci ve ekran kartı seçenekleri ile donatıyor. İncelememizdeki Nitro 5 (AN515-52) dizüstü bu anlamda Core i7-8750H CPU'ya ve GTX 1050 Ti GPU'ya sahip oldukça iddialı bir model. Laptop 15.6 inç büyüklüğünde Full HD 144 Hz bir ekrana, 16 GB RAM'e ve 250 GB SSD'ye sahip.

Acer Nitro AN515-52'ye hızlı bir bakış:

İşlemci: Altı çekirdekli Core i7-8750H @4.1 Ghz

Grafik kartı: 4 GB GDDR5 GTX 1050 Ti (Laptop)

Ekran: 144 Hz, 15.6 inç, 16:9, 1920 x 1080 piksel

Bellek: 2,666 MHz 16 GB RAM, 1 TB HDD, 250 GB SSD

Ağırlık: 2.3 kg

Acer Nitro 5 AN515-52 bulunduğu fiyat segmenti itibariyle diğer bütçe dostu dizüstüler ile yarışıyor. Cihaz kullanıcı tarafından kontrol edilebilen çift fanlı soğutma sistemine ve kullanımı oldukça kolay bir klavyeye sahip. Özellikle hızı ayarlanabilir fanlara sahip olması rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlıyor.

Tasarım

Acer Nitro 5'in tasarımı ilk izlenimde yeterince olumlu. Sade ve alışılmış hatlara sahip. Bununla birlikte bir oyuncu dizüstünden beklenen ilgi çekici dokunuşlar da yok değil. Ekran panelinin hemen altında, panelden bağımsız olarak sabit şekilde duran şık bir kırmızı parça göze çarpıyor. Üzerinde cihazın serisini gösteren bir Nitro ibaresi var. Bunun dışında ekran kapağının dış yüzeyinde laptop'ın diğer kısımlardan farklı dokuya sahip plastik bir malzeme mevcut.

Arka tarafa gelindiğinde ise ürünün özellikle bir oyuncu laptop'ı olduğunu gösteren oldukça hoş bir tasarım detayı göze çarpıyor. Bunlar cihazın gövdesini baştan sona saran havalandırma ızgaraları oluyor. Oldukça genişler ve içerideki tüm ısının dışarı atılmasından sorumlular.

Panel çerçeveleri ne ince ne de kalın tarafta. Hemen her oyuncu dizüstüsü bu kalınlıkta çerçevelere sahip. Oyuncu odaklı dizüstülerde göze çarpan detaylardan biri kırmızı klavye aydınlatması oluyor. Nitro 5 bu anlamda farklı değil. Klavye tek bir aydınlatma seviyesine sahip ve birkaç saniye kullanılmadığında aydınlatma otomatik olarak kapanıyor. Kullanışlı bir özellik ve pil ömrüne katkısı olacaktır.

Ekran kapağına değinmişken, Nitro 5'in kapağının tek elle açılabildiğini belirtelim. Bu hem kalite hissi hem de pratiklik anlamında her cihazda olması gereken bir detay. Diğer taraftan gövde kalınlığı da yeni bir oyuncu laptop'ına beklenir düzeyde ince. Bir olumsuz nokta cihazın ciddi anlamda parmak izi göstermesi oluyor. Trackpad ve trackpad'in etrafındaki plastik kısımlar tüm parmak izinizi gösteriyor. Buraları günlük olarak silmek isteyebilirsiniz.

Klavye

Nitro 5'in kendisini gösterdiği noktalardan biri klavyesi. Tek kademe klavye aydınlatması olmasına rağmen ışık seviyesi her koşulda iyi çalışıyor. Tuşları kullanması zevkli. Özellikle laptop'tan çalışmayı sevenlerin ya da yoğun oyun seanslarında bolca chat konuşması yapanların kesinlikle hoşuna gidecektir. Tuşların aktivasyon mesafesi kısa, gecikme yok, hissiyatı yumuşak ve beklendiği gibi az ses yapıyor.

Sağ Ctrl tuşu Sol Ctrl tuşundan daha büyük ve tam baş parmağınızın altına geliyor. Oyunlarda kısayol tuşu atamayı sevenler için kullanışlı olacaktır. W, A, S, D tuşlarının çevresi kırmızı şeritle çevrili. Amacı ışıklar kapalıyken tuşların daha kolay seçilmesini sağlamak. Klavye genel olarak konforlu ve işini beklendiği şekilde yerine getiriyor.

Trackpad

Nitro 5 trackpad tarafında etkileyici değil ancak bir oyuncu dizüstünden beklemeniz gereken son şey bu olmalı. Hassas olmadığından imleci hareket ettirmek için parmaklarınızı normalden biraz daha fazla çalıştıracaksınız. Bu da parmağınızın daha kısa sürede yorulmasına neden oluyor. Ancak bu laptop'ın amacı oyun oynamak olduğundan trackpad fazla düşünmeniz gereken bir şey olmamalı.

Ekran, hoparlör ve kamera

Kamera 720p 30fps video kaydı desteği sunuyor. Oyuncu dizüstülerinde kameranın neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Aslında değiller; çünkü kimse umursamıyor. Ancak arkadaşlarınızla görüntülü görüşme yapmak veya YouTube ya da Twitch gibi mecralar için videolar yayınlamak için kullanışlı olabilir. Son ikisi için beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın. Ancak görüntülü görüşmeler için yeterince iyi olacaktır.

Cihazın hoparlörü oldukça güçlü ses veriyor. Bu anlamda herhangi bir eksiği yok. Ses kalitesi müzikler için gayet iyi. Hoparlörler gövdenin üst kısmında değil alt yan bölümlerinde yer alıyor. Dizinizde kullanırken ses fazla değişmemekle birlikte düz bir yüzeye koyduğunuzda kısıldığını fark edeceksiniz. Son olarak ekranının şaşırtıcı derecede başarılı olduğunu belirtelim. 144 Hz tazeleme hızına sahip olması başlı başına harika bir şey. Diğer yandan ışık seviyesi de yeterince iyi ve güneş ışığıyla dolu bir odada başarılı görüntüleme deneyimi sunuyor.

Etkileyici Wi-Fi antenler

Cihaz MU-MIMO destekli iki adet Wi-Fi alıcısına sahip. Çift anteni olması ve MU teknolojisini desteklemesi etkileyici sonuçlar veriyor. Öyle ki i7-8750H işlemciden sonra bizi en çok etkileyen özelliğin bu olduğunu söyleyebiliriz. Tipik bir dizüstünün çok az sinyal aldığı ve 360p YouTube videosunu oynatamadığı bir uzaklıkta Nitro 5'in 1080p 60fps video akışı sunabildiğini belirledik. Test ettiğimiz dizüstüler arasında kesinlikle en iyi Wi-Fi kapsama alanına sahip oyuncu laptop'ı olduğunu söyleyebiliriz.

Güçlü antenler 250 GB SSD ve 8. nesil Core i7 işlemci ile birleştiğinde Nitro 5 web sayfalarını ışık hızında yüklüyor.

Oyun performansı

144 hz monitör yüksek tazeleme hızı ve dolayısıyla daha akıcı görüntüler demek. Bunu en iyi Counter Strike: GO gibi FPS oyunlarında görebilirsiniz. Elbette makinenizin oynadığınız oyunlarda 144 fps'e çıkması şart. Core i7-8750H ve GTX 1050 Ti gibi başlı başına etkileyici donanımlara sahip olan Nitro 5 CS:GO'da tüm grafik ayarları açıkken 100 fps veriyor. Grafikleri biraz kıstığınızda çok kolay bir şekilde 144 fps'e ulaşmış oluyorsunuz. Diğer yandan daha grafik ağırlıklı ME: Shadow of War tüm ayarlar kapalıyken 65 fps veriyor. Nitro 5'in 144 hz ekranının hızını en iyi CS:GO, Fortnite ve Dota 2 gibi grafik ağırlıklı olmayan rekabetçi oyunlarda göreceksiniz. Bu da başlı başına yeterli. Bu ürünün AMD versiyonlu modelindeki ekranın 60 hz olduğunu da belirtelim. Yani Intel olanı satın almalısınız.

Nitro 5 (AN515-52) ile bazı oyunlarda performans değerleri:

High Ultra The Witcher 3 45.8 fps 25.8 fps Destiny 2 64 fps 54 fps Far Cry 5 44.7 fps 41.5 fps The Crew 2 53 fps 49 fps Fortnite 75 fps 53 fps Kingdom Come: Deliverance 39.6 fps 30 fps Rainbox Six Siege 99 fps 83 fps

Soğutma

Laptop NitroSense adında bir yazılımla geliyor. Bu Acer'ın özel olarak geliştirdiği kullanışlı bir yazılım. Fan ve sıcaklık arayüzü olarak çalışıyor. Bu arayüzde anlık GPU ve CPU sıcaklığını izliyor ve sistem fanlarının hızını değiştirebiliyorsunuz. Laptop yük altında değilken (web kullanımı gibi) GTX 1050 Ti devre dışı bırakılıyor. Bunun yerine dahili GPU çalışıyor ve dolayısıyla sistem daha az güç tüketip daha az sınıyor.

Isılar

Web kullanımında Core i7-8750H'nin fanlar en düşükte dönerken (2800 RPM) 55 derece dolaylarında seyrettiğini gördük. 1050 Ti ise 43 derecede hazır bekliyor. Fanlar duyulmaya devam ediyor ancak rahatsız etmiyorlar. Oyunlara gelindiğinde ise i7-8750H hızlıca 94 derece dolaylarına çıkıyor. 1050 Ti ise 75 derecede seyrediyor. Bunlar oyuncu laptop'ları için normal ısı değerleri. Oyunda fan sesini azaltmak için NitroSense ile fanları en düşük RPM'e getirmek isteyeceksiniz. Harici bir soğutucu ile kullanmak daha iyi bir fikir olabilir.

Son olarak NitroSense yazılımının CoolBoost özelliği ile geldiğini belirtelim. Yüksek yük gerektiren işlemlerde bu özelliği açtığınızda fanlar maksimum hızına yakın dönerek sistemin performans kaybı yaşamasını önlüyor. Özel durumlarda açmak isteyebilirsiniz.

Batarya ömrü

Nitro 5'in LG marka 48 Wh batarya kapasitesi oldukça düşük olmasına rağmen, birinci sınıf bir batarya ömrüne sahip. Bütçe dostu bir oyuncu laptop'ı için bu dikkat çekici. Ekran yarı parlaklıkta iken (maksimum parlaklığa yakın göründüğünü söyleyelim) 3 saat 20 dakika HD film oynatabildiğini gördük. Bu da oldukça sevindirici. Çok daha pahalı dizüstülerin daha kısa pil ömrüne sahip olduklarını biliyoruz. Bu pil ömründe 8. nesil düşük güç tüketen Intel işlemcinin ve dahili GPU'nun etkisi büyük. Birçok oyunu uzun saatler oynamak için yeterli olacaktır.

Sonuç

İncelememizde Acer Nitro 5'in (AN515-52) fazlasıyla etkileyici bir Wi-Fi kapsama alanına, CPU ve GPU performansına, kullanımı rahat klavyesi ve tuş düzeni olduğuna değindik. Aynı zamanda 144 Hz tazeleme sunan göz alıcı ekranından ve güçlü hoparlörlerinden bahsettik. Mükemmel kontrast oranı ve ekran görüş açıları, uzun batarya ömrü, MÜKEMMEL'e yakın Wi-Fi hızı ve nispeten iyi fiyat-performans oranı dikkat çekiciydi. Acer Nitro 5 fiyatının karşılığını veren en iyi oyuncu dizüstülerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tüm rekabetçi oyunlarda 144 Hz ekranın sağladığı avantajların tadını çıkarabilirsiniz.