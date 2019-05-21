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Bir numaranın WhatsApp'ta kayıtlı olup olmadığını pratik şekilde kontrol etmek imkansız değil! Mesajlaşma kavramı geride bıraktığımız yıllarda bambaşka bir şekle büründü. Bir dönemler yalnızca metin tabanlı yazışma söz konusuyken şu anda WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Slack, Disccord, Telegram gibi araçlarla geniş imkanlara sahibiz. Hatta WhatsApp gibi bazı firmalar kullanıcılara kurumsal hesaplar oluşturma olanağı da sunuyor.

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Zaman zaman bir telefon numarasının WhatsApp hesabının olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Uygulama bünyesindeki bir seçenek bu işlemi kolayca gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Bir Numaranın WhatsApp'ta Kayıtlı Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Öncelikle kontrol etmek istediğiniz numarayı telefonunuzun pano içeriğine kopyalayın. WhatsApp'ı açın ve yeni mesaj yazmayı sağlayan butona dokunun. New Chat ekranında yeni kişi ekleme için kullanılabilen seçenekten yararlanın. Numara kısmına pano içeriğine kopyaladığınız numarayı yapıştırın.

Girdiğiniz numara bir WhatsApp hesabı ile ilişkili değilse alt kısımda Not on WhatsApp ibaresi görülecektir. Bu noktada yapabileceğiniz bir şey yok. İlgili numaraya klasik tarzda bir SMS göndermeyi deneyebilirsiniz.

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Bu şekilde telefon numaranıza ulaşan bir kişi WhatsApp kullanıp kullanmadığınızı öğrenebiliyor. Onun dışında bir bilgiye ulaşması söz konusu değil. İlgili numarayla iletişime geçmediğiniz sürece isim, konum, aktivite durumu, hikayeleriniz gizli kalıyor.

Tabii isim ve profil fotoğrafı gibi bilgilerinizi public / herkese açık şekilde ayarlarsanız rehberinize sizi kaydeden kişiler bu bilgileri görebilir. O nedenle kişisel gizliliğinizi sağlamak için bu bilgileri herkese açık hale getirmemenizde fayda var.

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